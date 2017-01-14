KKTC lideri Mustafa AkÄ±ncÄ± Rum heyetinin sunduÄŸu harita kabul edilemez dedi

KKTC lideri Mustafa AkÄ±ncÄ± Cenevre'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Rum heyetinin sunduÄŸu haritanÄ±n kabul edilebilir nitelik taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n geçtiÄŸi habere göre, Mustafa AkÄ±ncÄ±, "Gerçekten kabul edilecek bir harita deÄŸil, bunu kabul edecek bir tek KÄ±brÄ±slÄ± Türk de çÄ±kmaz." dedi.

Cenevre'deki görüÅŸmeler, 1974'te bölünen KÄ±brÄ±s'ta barÄ±ÅŸ için yÄ±llar sonra ele geçen en önemli fÄ±rsat olarak nitelendiriliyor.

DüzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda harita konusunda ayrÄ±ntÄ±ya girmeyeceÄŸini ifade eden AkÄ±ncÄ± konu ile ilgili ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Taraflar kendi hazÄ±rladÄ±klarÄ± harita önerilerini sundular ve haritalar BM'ye teslim edildi ve kasaya kilitlendi. Bu noktada bir hususun altÄ±nÄ± çizmek istiyorum. SayÄ±n Anastasiadis bizim sunduÄŸumuz öneriyi kabul edilmez bulduÄŸunu bir yazÄ±yla BM Genel Sekreteri'ne duyurdu. AynÄ± ÅŸekilde biz de RumlarÄ±n sunduÄŸu haritanÄ±n KÄ±brÄ±s Türk halkÄ± açÄ±sÄ±ndan yaratacaÄŸÄ± büyük sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dikkate alarak bunun kabul edilmez bir nitelikte olduÄŸunu görerek bu yöndeki düÅŸüncemizi ve kararÄ±mÄ±zÄ± BM Genel Sekreteri'ne yazÄ±yla ilettik.

SayÄ±n Anastasiadis haritalarÄ± incelemeye geldiÄŸinde bir mektupla beraber geldi. Bizim haritamÄ±zÄ± görmeden bile mektubunu hazÄ±rladÄ±, iÅŸin gerçeÄŸi budur. O anda biz de sayÄ±n Eide'ye bunun kabul edilemez olduÄŸunu, SayÄ±n Anastasiadis'e de bunun kabul edilemez olduÄŸunu söyledik. Gerçekten kabul edilecek bir harita deÄŸil, bunu kabul edecek bir tek KÄ±brÄ±slÄ± Türk de çÄ±kmaz. Bu kadarÄ±nÄ± söyleyebilirim, daha ayrÄ±ntÄ±ya da girmek gerekmez"

18 Ocak'ta devam edecek olan KÄ±brÄ±s müzakerelerinin, Müzakereci Özdil Nami tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirileceÄŸini kaydeden AkÄ±ncÄ± sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"BeÅŸli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doÄŸru olmayacak. Çözüm süreci ucu açÄ±k bir yola havale edilmedi. 18 Ocak'ta baÅŸlayacak çalÄ±ÅŸmanÄ±n hemen ardÄ±ndan bir üst seviyede ikinci bir toplantÄ± yapma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var... Buraya kadar getirilen sürecin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± büyük hata olur çünkü böylesi bir fÄ±rsat bir daha ele geçmeyebilir."

KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar, Kuzey KÄ±brÄ±s'taki 30 bin Türk askerinin adayÄ± terk etmesini istiyor.

Kuzey KÄ±brÄ±s lideri Mustafa AkÄ±ncÄ± daha önce BBC Türkçe'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bunun söz konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.