Meral AkÅŸener CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine dair flaÅŸ bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Meral AkÅŸener, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ve TBMM'de oylanan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine dair gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸecek aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MHP'den ihraç edilen Ä°çiÅŸleri eski BakanÄ± Meral AkÅŸener, Milliyetçi Meslek AdamlarÄ± BirliÄŸi DerneÄŸi'nin düzenlediÄŸi 'Milli Ä°radenin Önemi' konulu konferansa katÄ±lmak üzere Antalya'ya geldi. YarÄ±n gerçekleÅŸtirilecek konferans öncesinde The Marmara Otel'de verilen yemekte dernek üyeleri ve destekçileriyle bir araya gelen AkÅŸener, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

'ARANIZDA FETÖ'CÜ VAR MI?'

ÇoÄŸunluÄŸu kadÄ±nlardan oluÅŸan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, AkÅŸener salona girdiÄŸinde, 'Meral baÅŸbakan' sloganlarÄ±yla ayakta bir süre alkÄ±ÅŸladÄ±. KalabalÄ±ÄŸÄ± selamlayan AkÅŸener, daha sonra kendisine ayrÄ±lan masaya geçti. MasanÄ±n çevresinde oturanlarÄ±n, korumalar da dahil tamamÄ±nÄ±n kadÄ±n olmasÄ± dikkati çekti. Meral AkÅŸener, konuÅŸmasÄ±na baÅŸlamadan önce salondakilere seslenerek, "ÇeÅŸitli iftiralarla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z için baÅŸtan sorayÄ±m. AranÄ±zda FETÖ'cü var mÄ±? Sizi buraya silah zoruyla mÄ± getirdik? Delegelerimiz ve baÅŸka ÅŸehirlerden gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Sizi zorla mÄ± getirdik, sizin finansmanÄ±nÄ±zÄ± FETÖ'cüler mi karÅŸÄ±ladÄ±? Önceden bu sorularÄ± sorduk ve kayda aldÄ±k" dedi.

ANAYASA TASLAÄžI TARTIÅžMALARI

Meral AkÅŸener daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TBMM'de oylanan anayasa taslaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. 'HayÄ±r' oyu veren milletvekillerine de teÅŸekkür eden AkÅŸener, parlamenter sistemin 150 yÄ±lda kendisini düzelterek bugünkü haline geldiÄŸini belirtti. Meral AkÅŸener, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bir kiÅŸi istedi diye; birden, apar topar, yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±r gibi bir taslak Meclis'e geldi. AdÄ± sözde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±. BaÅŸkanlÄ±k deseniz, baÅŸkanlÄ±k deÄŸil, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± deseniz, o da deÄŸil. Ne kadar yetki varsa tek bir kiÅŸinin elinde toplanacak. Buradaki özne Recep Tayyip ErdoÄŸan gösterilmekle birlikte, kesinlikle kendisini özneye koyarak konuÅŸmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Rahmetli anneannemin bir sözü vardÄ±, 'Kul kurar, kader gülermiÅŸ.' Åžayet Meclis'ten geçip daha sonra milletten de geçerse 2019'da sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seçilip seçilmeyeceÄŸini bilmiyoruz. Kul kurar, kader gülermiÅŸ."

'SEÇÄ°LEN KÄ°ÅžÄ°YÄ° ÖLDÜRMEK MÄ° Ä°STÄ°YORSUNUZ?'

Yeni sistemle birlikte bütün yekinin tek kiÅŸinin elinde olacaÄŸÄ±na vurgu yapan AkÅŸener, "Tek bir kiÅŸiye; Meclis'i feshetme yetkisi, milletvekillerini seçme yetkisi, Anayasa Mahkemesi üyelerini atama yetkisi, HSYK üyelerini ve bürokrasiyi atama yetkisi verilecek. Oraya seçilen kiÅŸiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeÅŸim? Bu kadar iÅŸi bir kiÅŸi nasÄ±l yapacak" dedi.

'EKONOMÄ° YERE ÇAKILDI'

AkÅŸener, Türkiye'yi yönetenlerin milli iradeye saygÄ± duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia ederek, anayasa taslak metnini eleÅŸtirmek için televizyon kanalarÄ±na çÄ±kmak istediklerini, ancak televizyon kanallarÄ±nÄ±n 'Sizi FETÖ'den içeri atarÄ±z' ÅŸeklinde tehdit edildiÄŸini öne sürdü.

GeçmiÅŸ siyasi döneme de vurgu yapan Meral AkÅŸener, 10'uncu CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer'in döneminde ekonominin uçtuÄŸunu, 11'inci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül zamanÄ±nda ise ekonominin patinaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 12'nci CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan zamanÄ±nda ise 'Ben dedim oldu, ben isterim olur' mantÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ekonominin çakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'SURÄ°YE KONUSUNDA DA KANDIRILMALARI YAKINDIR'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, 17-25 AralÄ±k operasyonlarÄ± sonrasÄ± ve paralel yapÄ± ile mücadelesi sÄ±rasÄ±nda 'kandÄ±rÄ±ldÄ±k, aldatÄ±ldÄ±k' sözlerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AkÅŸener, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

"HDP seçimlerde 'Seni BaÅŸkan yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z' deyince ErdoÄŸan; açÄ±lÄ±mÄ±, görüÅŸmeleri kaldÄ±rdÄ±. Ve 'Allah bizi affetsin kandÄ±rÄ±ldÄ±k' dedi. KandÄ±rÄ±lmak, bu ülkenin yöneticileri için çok vahim bir iÅŸtir. Önüne gelen nasÄ±l kandÄ±rÄ±r sizi kardeÅŸim. Bu durum cezai ehliyetin sorgulanmasÄ±nÄ± gerektirir. PKK kandÄ±rdÄ±, FETÖ kandÄ±rdÄ±, ÅŸimdi Suriye politikasÄ± var. Önce Esad'dÄ±, sonra Esed oldu. Åžimdi yeniden Esad'a doÄŸru gidiyor. AnlaÅŸÄ±lÄ±yor ki Suriye konusunda da kandÄ±rÄ±lmalarÄ± yakÄ±ndÄ±r. Sizi herkes kandÄ±rÄ±yor, ama bu milletin evlatlarÄ± bedel ödüyor."