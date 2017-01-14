CHP GenÃ§lik KollarÄ± Ã¼yesi 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mersin'de CHP Mersin GenÃ§lik KollarÄ± Ã¼yesi 4 kiÅŸi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Silifke ilçesinde duvar yazÄ±larÄ± yolu ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettikleri öne sürülen CHP Mersin Ä°l Gençlik KollarÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Durul ÜÅŸenmez, Silifke CHP Gençlik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± UÄŸur Korkmaz, ilçe gençlik kollarÄ± üyesi DoÄŸukan Tömbül ve OÄŸuzhan Åžahin, polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüphelilerin emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.CHP Mersin Ä°l BaÅŸkanÄ± Abdullah ÖzyiÄŸit, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gençlik kollarÄ± üyesi 4 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Türkiye genelinde bu durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± öne süren ÖzyiÄŸit, "Bir duvara yazÄ± yazÄ±lma olayÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlar. Åžimdi bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z genç. Gençler otursun hiçbir ÅŸey yapmasÄ±n noktasÄ±nda bir harekettir" dedi.