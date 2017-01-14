BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AbdÃ¼lhamid'in hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren torunu ErdoÄŸan'dÄ±r

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKP GenÃ§lik KollarÄ± 'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi 2. AbdÃ¼lhamit'in anma programÄ±nda konuÅŸarak, "Marmaray projesi AbdÃ¼lhamit'in hayalidir. Onun hayalini gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren de onun torunlarÄ± ErdoÄŸan ve arkadaÅŸlarÄ±dÄ±r." dedi.

AK Parti Gençlik KollarÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen 2. Abdülhamid Han'Ä± anma programÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Abdülhamid'i anlamak istiyorsanÄ±z, Ä°stanbul Üniversitesi'ne, Ä°stanbul Erkek Lisesi'ne bakÄ±n, Etfal Hastanesi'ne bakÄ±n, Selimiye KÄ±ÅŸlasÄ±'na bakÄ±n, OsmanlÄ± coÄŸrafyasÄ±ndaki eserlerin her birinin altÄ±nda onun imzasÄ± var" dedi.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:Bugün Cumhuriyet neslinin kullandÄ±ÄŸÄ± bütün eserlerin altÄ±nda o ulu hakan Abdülhamit'in imzasÄ± var. Bugün Ä°stanbullunun her gün kullandÄ±ÄŸÄ± Marmaray projeside Abdülhamid'in hayalidir. Onun hayalini gerçeÄŸe dönüÅŸtüren de onun torunlarÄ± ErdoÄŸan ve arkadaÅŸlarÄ±dÄ±r.

"ABDÜLHAMÄ°D'Ä° TAHTAN Ä°NDÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPTILAR"

Abdülhamit'e laf etmeye çalÄ±ÅŸanlar gerçek Abdülhamit'i eserleriyle görüyorlar. Abdülhamit'i bizim dönemimizde öyle kötü göstermeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar ki ÅŸimdi onu okuyunca hayranlÄ±ÄŸÄ±m bir kat daha artÄ±yor. O milletim önemli diyen ve ömür boyu da bunun için çalÄ±ÅŸan çok önemli bir padiÅŸahtÄ±r. BatÄ± dünyasÄ±nda yenilikçi hareketler baÅŸlamÄ±ÅŸ, Abdülhamit bundan geri kalmayalÄ±m diye gençleri seçerek bu ülkelerde ilim öÄŸrenmeleri, teknolojiyi anlamalarÄ±, bunu OsmanlÄ± topraklarÄ±nda uygulamalarÄ± için çok önemli fÄ±rsat saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa'ya giden gençler maalesef Abdülhamit'in hayallerini gerçekleÅŸtirmek yerine Abdülhamit'i tahttan indirmek için iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tarih kitaplarÄ±ndan okuyoruz.

BUGÜN Ä°SLAM COÄžRAFYASINDA ABDULHAMÄ°T'Ä°N Ä°MZASI VAR

Bugün Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n hüküm sürdüÄŸü bütün coÄŸrafyalardaki eserlerin altÄ±nda Abdülhamit'in imzasÄ± vardÄ±r. DeÄŸerli gençler Abdülhamit'i okuyalÄ±m. Gerçek kaynaklardan okuyalÄ±m. Bizim dönemimizde o kadar kötü tanÄ±ttÄ±lar ki ÅŸimdi Abdülhamit'i okuduÄŸumda hayranlÄ±ÄŸÄ±m bir kat daha artÄ±yor. Çünkü o 'Önce milletim' diyen, 'Benim vücudum önemli deÄŸil' diyen, 'Milletimin geleceÄŸi önemli' diyen ve ömür boyu bunun için çalÄ±ÅŸan çok önemli bir padiÅŸahtÄ±r. BatÄ± dünyasÄ±nda yenilikçi hareketler baÅŸlamÄ±ÅŸ, Abdülhamit bundan geri kalmayalÄ±m diye gençleri seçerek bu ülkelerde ilim öÄŸrenmeleri, teknolojiyi anlamalarÄ±, bunu OsmanlÄ± topraklarÄ±nda uygulamalarÄ± için çok önemli fÄ±rsat saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa'ya giden gençler maalesef Abdülhamit'in hayallerini gerçekleÅŸtirmek yerine Abdülhamit'i tahttan indirmek için iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tarih kitaplarÄ±ndan okuyoruz.

FETÖ'CÜ ALÇAKLAR HER ÅžEYÄ° DÜÅžÜNDÜ AMA HALKIN GÜCÜNÜ DÜÅžÜNMEDÄ°

Abdülhamit'e darbe yapmaya çalÄ±ÅŸan darbecilere karÅŸÄ± 'SultanÄ±m niye orduya emir vermiyorsun' diyenlere, 'Ben MüslümanlarÄ±n, birbirine ateÅŸ açmasÄ±na asla müsaade etmem' diyerek harekat ordusunu durdurmuÅŸtur. Ä°ÅŸte o Abdülhamit'ten asker elbisesini giyen alçak FETÖ'cüler, bu memleketin evlatlarÄ±na tankÄ±yla topuyla ateÅŸ etmekten geri kalmamÄ±ÅŸlardÄ±r. Ä°ÅŸte Abdülhamit'in vatan sevgisi, insan sevgisi ile bu alçak FETÖ'cülerin yaptÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki fark budur. Ancak bu alçaklar, her ÅŸeyi düÅŸündüler ama bir ÅŸeyi düÅŸünmediler. O da hakkÄ±n gücü ve halkÄ±n gücüdür.

ETRAFIMIZDA ATEÅž ÇEMBER VAR

Önümüzde çok önemli, zorlu bir süreç var. EtrafÄ±mÄ±zda ateÅŸ çemberi var. KomÅŸularÄ±mÄ±zda maalesef basiretsiz, çapsÄ±z yöneticiler yüzünden 6 senedir devam eden iç savaÅŸ milyonlarca insanÄ±n yerlerinden yurtlarÄ±ndan olmasÄ±na sebep oldu. Suriyeliyi, IraklÄ±yÄ± baÄŸrÄ±mÄ±za bastÄ±k. EkmeÄŸimizi bölüÅŸtük. EkmeÄŸimizi böleriz ama bu vatanÄ± böldürmeyiz. Türkiye bölgede barÄ±ÅŸÄ±n, güvenliÄŸin, kardeÅŸliÄŸin teminatÄ±dÄ±r. Bunun için dedik ki dostlarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z, düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ± azaltacaÄŸÄ±z. Birer birer düÅŸmanlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±yoruz. Åžimdi inÅŸallah Suriye'de de akan kanÄ± durdurduk. KalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak üzere baÅŸta cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olmak üzere çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI SÄ°STEMÄ°NE HAZIR MISINIZ?

BaÅŸÄ±mÄ±zÄ± aÄŸrÄ±tan bu bölücü terör örgütünü, FETÖ'cü terör örgütünü, DEAÅž terör örgütünü de Türkiye'nin gündeminden çÄ±karacaÄŸÄ±z. Türkiye'yi geleceÄŸimiz olan gençlere ecdadÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi daha da ileri gitmiÅŸ bir ülke olarak devredeceÄŸiz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z? Gençler, 2003 yÄ±lÄ±nda göreve geldiÄŸimiz günden itibaren milletimizle birlikte Türkiye'yi ayaÄŸa kaldÄ±rmak için söz verdik. Bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptÄ±k.

YENÄ° ANAYASA Ä°LE DARBECÄ°LERÄ°N SONU GELECEK

Biz ülkeyi büyütmenin derdiyle uÄŸraÅŸÄ±rken birileri de bu kalkÄ±nmayÄ± engellemek için tuzak kurmaktan geri durmadÄ±lar. YakÄ±n tarihimizde 27 MayÄ±s var, 12 Mart var, 12 Eylül var, 28 Åžubat var. Bütün bunlarda millet iradesi maalesef yok edildi, darbeciler kazandÄ±. Ama AK Parti iktidara geldi, 27 Nisan, 17 AralÄ±k, 15 Temmuz... 3 darbe giriÅŸiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi darbecilerin sonunu getirecek. Meclis iktidarÄ±ndan milletin iktidarÄ±na giden yolu açacak. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doÄŸrudan seçecek. Kendisini yönetecekleri denetleyecek vekilleri de seçecek. Kendisi hükümetini doÄŸrudan denetleyecek vekillerini de kendisi adÄ±na, millet adÄ±na kanunlarÄ± yapacak.