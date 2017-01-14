Ankara kulisleri erken seÃ§im senaryolarÄ±yla Ã§alkalanÄ±yor

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ± oylamasÄ± sÃ¼rerken mecliste bu yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda erken seÃ§im yapÄ±labilir iddialarÄ± da ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Anayasa paketinin reddedilmesi durumunda hükümetin erken seçim yapacaÄŸÄ± iddialarÄ± henüz tüketilmeden, yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Paketin Meclis'te, hatta referandumda kabul edilmesi durumunda da erken seçim yapÄ±lacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Muhalefetin 2017 KasÄ±m ayÄ±nda erken seçim yapÄ±lacak iddialarÄ±na, AK Parti'den "Metinde bu imkân var, ÅŸartlar gerektirirse yapÄ±lÄ±r" yorumu geldi.

"HANÄ° YÜRÜRLÜK TARÄ°HÄ° 2019'DU"

MHP'nin muhalif milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu, "Sözde 2019'da yürürlüÄŸe gireceÄŸi söylenen bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi aslÄ±nda bu geçici madde ile '6 ay içerisinde bununla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Meclis gerekli tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸini ve kanunlarÄ± çÄ±karÄ±r' denmektedir. Hangi sebeple 6 ayla sÄ±nÄ±rlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r? Hani 2019'dan sonra yürürlüÄŸe girecek bir anlaÅŸmaydÄ±" dedi.

MHP'YE YÜZDE 7 BARAJ JESTÄ°

Bu sözlerin ardÄ±ndan kulislerde, AK Parti'nin 'baÅŸkanlÄ±k sisteminin uygulanmasÄ±' için 2019'u beklemeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. DeÄŸiÅŸikliÄŸin 2019'dan önce uygulanmamasÄ± için MHP ile anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n da doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Ä°ktidarÄ±n, seçim barajÄ±nÄ± yüzde 7'ye çekeceÄŸi ve bunun yüzde 10 barajÄ±na takÄ±lma riskine karÅŸÄ± MHP'ye jest olduÄŸu iddia edildi. AK Parti kurmaylarÄ± da, hazÄ±rladÄ±klarÄ± metnin, teknik olarak erken seçim yapÄ±lmasÄ±na ve baÅŸkanlÄ±k sisteminin 2019'dan önce uygulamaya geçmesine imkân verdiÄŸini kabul ettiler.

"ÜLKE ÅžARTLARI GEREKTÄ°RÄ°RSE ERDOÄžAN'IN Ä°KÄ° YILINDAN VAZGEÇÄ°LEBÄ°LÄ°R"

Anayasa paketinin mimarlarÄ± ÅŸunlarÄ± söylediler:"Erken seçime gidilirse, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸikliÄŸin gereÄŸi, baÅŸkanlÄ±k sistemine iliÅŸkin tüm hükümler, o seçimden hemen sonra uygulanÄ±r. Yeni cumhurbaÅŸkanÄ±, bu Anayasa'daki tüm yetki ve sorumluluklarÄ± kullanmaya baÅŸlar. Çünkü metinde, seçim ÅŸartÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, bu yetkilerin 2019'dan önce kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±na dair hüküm bulunmuyor. Erken seçime gitmememizin tek nedeni olabilir, o da CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kalan iki yÄ±llÄ±k süresinden vazgeçmemek. Çünkü seçime gidilirse, 5+5 kuralÄ± iÅŸler. Seçilen cumhurbaÅŸkanÄ± ilk 5 yÄ±llÄ±k süreyi kullanmaya baÅŸlar. Bu durumda 2019'a kadar olan iki yÄ±llÄ±k süreden vazgeçilmiÅŸ olur. Biz bu nedenle tercih etmeyiz. Ama ülke ÅŸartlarÄ± gerektirirse, bu iki yÄ±ldan da vazgeçilebilir."