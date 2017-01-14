Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/01/2017 22:13

MHP'li vekilin eÅŸi intihara teÅŸebbÃ¼s etti

Saffet SancaklÄ±

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±â€™nÄ±n eÅŸi intihara teÅŸebbÃ¼s etti

Meclis Genel Kurulu’ndaki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 12’nci madde oylamasÄ±na katÄ±lan SancaklÄ±, eÅŸinin intihara teÅŸebbüs ettiÄŸi haberini oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda aldÄ±. Hülya SancaklÄ±’nÄ±n Ä°stanbul’da özel bir hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BAÅžBAKAN UÇAÄžINI TAHSÄ°S ETTÄ°

MHP kaynaklarÄ±, Ä°stanbul’a gitmek için uçak bulamayan SancaklÄ±’ya BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n BaÅŸbakanlÄ±k uçaÄŸÄ±nÄ± tahsis ettiÄŸini belirtti. 

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binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AnayasanÄ±n ilk 4 maddesi olmazsa olmazdÄ±r dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anayasa'nÄ±n ilk 4 maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulunda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin Mecliste gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde asla YPG olmayacak

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye iÃ§in yapÄ±lacak barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ABD'nin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ancak YPG'nin olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Ankara kulisleri erken seÃ§im senaryolarÄ±yla Ã§alkalanÄ±yor

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ± oylamasÄ± sÃ¼rerken mecliste bu yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda erken seÃ§im yapÄ±labilir iddialarÄ± da ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.