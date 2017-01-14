MHP'li vekilin eÅŸi intihara teÅŸebbÃ¼s etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±â€™nÄ±n eÅŸi intihara teÅŸebbÃ¼s etti
Meclis Genel Kurulu’ndaki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 12’nci madde oylamasÄ±na katÄ±lan SancaklÄ±, eÅŸinin intihara teÅŸebbüs ettiÄŸi haberini oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda aldÄ±. Hülya SancaklÄ±’nÄ±n Ä°stanbul’da özel bir hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BAÅžBAKAN UÇAÄžINI TAHSÄ°S ETTÄ°
MHP kaynaklarÄ±, Ä°stanbul’a gitmek için uçak bulamayan SancaklÄ±’ya BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n BaÅŸbakanlÄ±k uçaÄŸÄ±nÄ± tahsis ettiÄŸini belirtti.