BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AnayasanÄ±n ilk 4 maddesi olmazsa olmazdÄ±r dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anayasa'nÄ±n ilk 4 maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulunda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin Mecliste gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anayasa'nÄ±n birinci maddesinin, devletin ÅŸeklinin cumhuriyet olduÄŸunu, ikincisinin cumhuriyetin niteliklerini, üçüncüsünün devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüÄŸü, bayraÄŸÄ±nÄ±n ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayrak, marÅŸÄ±nÄ±n Ä°stiklal MarÅŸÄ±, dilinin Türkçe, baÅŸkentin Ankara olduÄŸunu hüküm altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Dördüncü maddenin ise bu 3 maddenin deÄŸiÅŸtirilemeyeceÄŸi, deÄŸiÅŸtirilmesinin teklif edilemeyeceÄŸini düzenlediÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "DolayÄ±sÄ±yla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de iÅŸimiz olmaz. Bu kadar açÄ±k ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, devletin olmazsa olmazÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 10 yÄ±ldÄ±r AK Parti'nin tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan vurgusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Onun için böyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatÄ± yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.AK Parti Bursa Milletvekili Ä°smail AydÄ±n'Ä±n, Genel Kurulda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n MHP'de tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±larak, konuya iliÅŸkin MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile görüÅŸüp görüÅŸmediÄŸinin sorulmasÄ± üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yok görüÅŸmedim, bu konuda görüÅŸülecek bir ÅŸey yok. Bahçeli de bu konularÄ±n ne olduÄŸunu benden daha iyi bilir. Neyin deÄŸiÅŸtirileceÄŸini, neyin deÄŸiÅŸtirilemeyeceÄŸini SayÄ±n Bahçeli çok iyi bilir." dedi.

"Ne demek satmak, çok ayÄ±p bir ÅŸey"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "KÄ±brÄ±s görüÅŸmeleri için Cenevre'ye gitmemeniz eleÅŸtirildi. Bugün, Meclise yansÄ±dÄ±. Muhalefet, hükümeti 'KÄ±brÄ±s'Ä± satmakla' suçladÄ±. CevabÄ±nÄ±z ne olur?" ÅŸeklindeki soru üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ne demek satmak, çok ayÄ±p bir ÅŸey. Bu en azÄ±ndan hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmÄ±ÅŸ mÄ± oluyoruz? Böyle bir ÅŸey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. KÄ±brÄ±s ile ilgili görüÅŸmeler uzun yÄ±llardan beri devam ediyor. Madde 1: KÄ±brÄ±s için bizim ÅŸartlarÄ±mÄ±z bellidir, kÄ±rmÄ±zÄ± çizgilerimiz bellidir. KÄ±brÄ±s'ta güvenlik ve garanti konusu, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliÄŸi hiçbir ÅŸart altÄ±nda vazgeçilemez, ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz.

Madde 2: EÄŸer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa bu devletteki yönetim adil, paylaÅŸÄ±m adil olmalÄ±dÄ±r. Madde 3: Toprak ve mülkiyet konularÄ±nda Türk tarafÄ±nÄ±n herhangi bir maÄŸduriyeti, kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± söz konusu olamaz. KÄ±sacasÄ± kurulacak bir ortaklÄ±k, ortak bir devlette her ÅŸey iki tarafÄ± da mutlu ve memnun edecek ÅŸekilde olmalÄ±dÄ±r. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir."