CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 14 yÄ±llÄ±k hayali gerÃ§ek oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 14 yÄ±ldÄ±r hayali olan ilk ÅŸehir hastanesinin yapÄ±mÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yarÄ±n aÃ§acaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Türkiye'nin ilk ÅŸehir hastanesinin yapÄ±mÄ± tamamlandÄ±. YozgatlÄ±lara hizmet verecek hastane yarÄ±n açÄ±lacak. Yozgat Devlet Hastanesinde yatan bütün hastalar, ambulanslarla yeni hastaneye nakledildi. AyrÄ±ca hastanede 17 doktor ve 51 hemÅŸire daha görevlendirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸehir hastanelerinin önemine vurgu yaparak, "14 yÄ±llÄ±k hayalimdi" demiÅŸti.SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ÅŸehir hastaneleri projelerinin ilki olan Yozgat Åžehir Hastanesi, hasta kabulüne baÅŸlÄ±yor. 16 Ocak Pazartesi günü hasta kabulü gerçekleÅŸtirilecek olan Yozgat Åžehir Hastanesi'nin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ise ilerleyen bir tarihte yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

"113 POLÄ°KLÄ°NÄ°KLE HÄ°ZMET VERECEK"

Yozgat Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Op. Dr. Ä°smail Kurca yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yozgat Åžehir Hastanesi'nin ülkemizde açÄ±lacak olan ilk ÅŸehir hastaneleri arasÄ±nda olmasÄ± bizleri heyecanlandÄ±rmaktadÄ±r. Yozgat Åžehir Hastanemiz, 16 Ocak 2017 Pazartesi Günü hasta kabulüne baÅŸlayacak. Yozgat Åžehir Hastanesi; 61 yoÄŸun bakÄ±m yataÄŸÄ±, 13 özel tutuklu yataÄŸÄ±, 18 ameliyathanesi, 113 poliklinik muayene odasÄ±, 43 poliklinik destek odasÄ±, 2 süit odasÄ± ve tüm hasta odalarÄ±nda banyo, tuvaleti içerisinde hizmet kapasitesi artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde sadece Yozgat'a deÄŸil, çevre illere de saÄŸlÄ±k hizmeti verecek" dedi.

"SAFRA TAÅžLARI AMELÄ°YATSIZ ALINABÄ°LECEK"

Kurca ayrÄ±ca, Åžehir Hastanesinde yeni açÄ±lacak olan, Koroner Anjiyografi Ünitesi, safra yollarÄ±ndaki taÅŸlarÄ±nÄ±n ameliyatsÄ±z olarak alÄ±nabileceÄŸi ERCP Ünitesi, Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Ünitesi, Koroner YoÄŸun BakÄ±m Ünitesi, Kalp Damar Cerrahi YoÄŸun BakÄ±m Ünitesi, Çocuk YoÄŸun BakÄ±m Ünitesi ile Yozgat'ta sevk oranlarÄ±nÄ± azaltarak, vatandaÅŸlara kaliteli, verimli bir hizmet sunacaklarÄ±nÄ± da belirtti.

"ANNE ADAYLARINA OTEL KONFORUNDA HÄ°ZMET VERÄ°LECEK"

Anne adaylarÄ± için anne oteli uygulamasÄ±nÄ± da baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Kurca, anne adaylarÄ±na otel konforunda hizmet vereceklerini ifade etti.Kurca son olarak ise Yozgat Devlet Hastanesi'nde sunduklarÄ± Palyatif BakÄ±m Ünitesi, DoÄŸumhane Hizmetleri, Diyaliz, Ameliyathane, YoÄŸun BakÄ±m, Radyoloji ve hasta odalarÄ±nÄ±n standartlarÄ±nÄ± yeni ve ileri teknoloji cihazlarla daha üst seviyelere çÄ±kacaklarÄ±nÄ± söyledi.

CUMHURBAÅžKANI '14 YILLIK HAYALÄ°M' DEMÄ°ÅžTÄ°

Ekim 2016'da ÅŸehir hastaneleriyle ilgili açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. 21 ÅŸehir hastanesinin ihalesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžehir hastaneleri benim 14 yÄ±llÄ±k hayalim. Hiç de kolay bir süreç olmadÄ±, inanmayanlar da oldu. Sonunda yoluna girdi" demiÅŸti.