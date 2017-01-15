Bakan Ã–zhaseki'den deprem aÃ§Ä±klamasÄ± 2030'a kadar Ä°stanbul'da 7 ÅŸiddetinde deprem bekliyoruz

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul'da yaÅŸayanlarÄ± ilgilendiren Ã¶nemli deprem aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, Ä°stanbul'daki kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "Riskli olarak 50 bin civarÄ±nda bir yapÄ±dan bahsedebiliyoruz, baÄŸÄ±msÄ±z birim olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n hepsi, 1 milyon 200 bin kiÅŸiyi ilgilendiriyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Bakan Özhaseki, Ä°stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde dün belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla, "Kentsel dönüÅŸüm" konulu bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirdi.Özhaseki, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°stanbul'u güçlü bir göç dalgasÄ±nÄ±n vurduÄŸunu belirterek, hazÄ±rlÄ±ksÄ±z olunmasÄ± ve planlamanÄ±n geç oluÅŸturulmasÄ± gibi nedenlerin yapÄ±laÅŸma konusunda, Ä°stanbul'u mevcut noktaya taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"RAPORLARA BAKINCA ÜRKMEMEK ELDE DEÄžÄ°L"

Ä°stanbul'daki bu yapÄ±laÅŸma durumunun karÅŸÄ±sÄ±nda deprem gibi bir gerçeÄŸin de bulunduÄŸunu ifade eden Özhaseki, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"Bendeki raporlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, doÄŸrusu ürkmemek elde deÄŸil. 1939'da Erzincan'dan baÅŸlayarak bir çizgi halinde Ä°stanbul'a kadar uzanan bu hattaki depremler yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±l sürüyor. Gölcük depreminden de bugüne kadar 17 yÄ±l geçmiÅŸ, her gün de risk artÄ±yor. Bir baÅŸka özellik, bütün bu depremlerin 7 ÅŸiddetinde olmasÄ±. Bilim adamlarÄ±, büyük bir ihtimalle 2030 yÄ±lÄ±na kadar 4 ayrÄ± fay hattÄ±ndan Ä°stanbul'da deprem beklendiÄŸini söylüyorlar ve hepsinin de ortak kanaati, 2030'a kadar, yarÄ±n da olabilir, 2030'da da olabilir ve ÅŸiddeti de 7 civarÄ±nda olacak."

"TÜRKÄ°YE GENELÄ°NÄ°N DE Ä°STANBUL'DAN FARKI YOK"

Ä°stanbul'daki 19 ilçede 48 alanÄ±n riskli ilan edildiÄŸini, bu alanlarÄ±n toplam büyüklüÄŸünün 13 milyon metrekare olduÄŸunu bildiren Özhaseki, "Riskli olarak 50 bin civarÄ±nda bir yapÄ±dan bahsedebiliyoruz, baÄŸÄ±msÄ±z birim olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n hepsi 1 milyon 200 bin kiÅŸiyi ilgilendiriyor." ifadesini kullandÄ±.Kimsenin maÄŸdur olmamasÄ± için kira ve kamulaÅŸtÄ±rma yardÄ±mÄ± olarak 1 milyar liranÄ±n üzerinde harcama yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun Ä°stanbul'dan pek farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

"KENTSEL DÖNÜÅžÜMÜ DOÄžRU UYGULARSAK KAZANÇLI ÇIKARIZ"

Özhaseki, 1999'dan öncesine ait 15 milyon yapÄ± stoÄŸu bulunduÄŸuna ve bunlarÄ±n çok iyi durumda olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, yapÄ± stoÄŸunun en az yarÄ±sÄ±nÄ±n yenilenmesi gerektiÄŸini anlattÄ±.ÇalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda kimliksiz yapÄ±larÄ±n da ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Özhaseki, "KaynaÄŸÄ± ne olursa olsun bütün sorunlarÄ± aÅŸmamÄ±z gerekiyor. EÄŸer kentsel dönüÅŸümü doÄŸru biçimde ve çok hÄ±zlÄ± olarak uygulayabilirsek bundan çok büyük kazançlarÄ±mÄ±z olacak. Åžehirlerimiz yaÅŸanabilir olduÄŸu gibi inÅŸaat sektörü de canlanacak, belki ÅŸu anda ekonomik durgunluÄŸa ilaç olarak yerli, kendi sanayimiz, milli sanayimiz de ortaya çÄ±kacak. Ä°nÅŸaat sektörünün 200'ün üzerinde yerli sektörü etkilediÄŸini de biliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K ÅžURASI YAKINDA ANKARA'DA TOPLANACAK"

Özhaseki, Ankara'da yakÄ±nda "Åžehircilik ÅžurasÄ±"nÄ±n toplanacaÄŸÄ±nÄ± aktararak, bu kapsamda 2 ay süreyle ÅŸehirciliÄŸin 4 ana baÅŸlÄ±kta tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.ÅžuranÄ±n vazgeçilmez konusunun, "Kentsel dönüÅŸüm" olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Özhaseki, "Orada enine boyuna tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Dört yÄ±llÄ±k uygulamada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iyilikler varsa elbette iyilikleri söyleyeceÄŸiz ama bir taraftan da hatalarÄ±mÄ±zÄ±n ne olduÄŸunu, nelerin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ± tek tek konuÅŸacaÄŸÄ±z ve yeni bir yol haritasÄ± çizmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Orada çÄ±karacaÄŸÄ±mÄ±z sonuçlarÄ±n yasal altyapÄ±sÄ±nÄ± hazÄ±rlayÄ±p 2017 yÄ±lÄ± içerisinde inÅŸallah Meclis'ten geçireceÄŸiz ve önümüze daha doÄŸru bir çizgiyle devam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.