Darbeden bir gÃ¼n sonra Somali FETÃ–'ye ait tÃ¼m okullarÄ± kapatmÄ±ÅŸ

TÃ¼rkiye'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bekar, Somali ile TÃ¼rkiye kardeÅŸliÄŸinin gÃ¶stergesi olarak Somali'nin darbe giriÅŸiminden bir gÃ¼n sonra FETÃ–'ye ait tÃ¼m okullarÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye'nin MogadiÅŸu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali'nin, Türkiye ile kardeÅŸliÄŸinin bir göstergesi olarak 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminden sadece bir gün sonra Bakanlar Kurulu kararÄ±yla FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklÄ± okullarÄ± kapatarak burada çalÄ±ÅŸan kiÅŸileri de sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸini ve bu kararÄ± da Somali baÅŸbakanÄ±nÄ±n bakanlarla büyükelçiliÄŸe gelerek bildirdiÄŸini belirtti. Büyükelçi Bekar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Somali ile iliÅŸkilerin 2011'den bu yana Türkiye'nin izlediÄŸi politikalar sayesinde gittikçe geliÅŸtiÄŸini ifade etti. Türkiye'nin Somali halkÄ±, siyasetçileri ve diasporasÄ±nÄ±n güvenini kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bekar, bu güveninin sahadaki yatÄ±rÄ±mlar neticesinde kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Türkiye'nin, MogadiÅŸu'da kurduÄŸu hastaneler, okullar ve ülkede faaliyet gösteren ÅŸirketler sayesinde Somali'nin tekrar yaÅŸanabilir bir ülke olduÄŸunu gösterdiÄŸini dile getiren Bekar, Somali halkÄ±nÄ±n da bunu büyük bir takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Bekar, Somali'nin sadece kÄ±sa vadeli deÄŸil uzun vadeli politikalar geliÅŸtirerek Somalililerle geliÅŸmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti. Bunun en son örneÄŸini Türk büyükelçiliÄŸinin oluÅŸturduÄŸunu anlatan Bekar, Türkiye'nin dünyadaki en büyük misyonu özelliÄŸini taÅŸÄ±yan elçiliÄŸin Somali'nin geleceÄŸine ne kadar güvendiklerinin de simgesi olduÄŸuna dikkati çekti.

"YENÄ°DEN YAPILANMASI GEREKEN BÄ°R ÜLKE"

Olgan Bekar, Türkiye'nin Somali'nin yaÅŸanabilir bir yer olduÄŸunu göstererek ve uluslararasÄ± toplumdan izole edilmiÅŸ durumunu deÄŸiÅŸtirerek yolunu açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. "Somali her ÅŸeyin yeniden kurulmasÄ± gereken bir ülke. Uzun süren iç savaÅŸ döneminde bütün devlet altyapÄ±sÄ± yok edilmiÅŸ. Bir devletin kurumlarla birlikte yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmasÄ± zorlu bir süreç." diyen Büyükelçi Bekar, Somali halkÄ±nÄ±n uluslararasÄ± topluma yönelik eleÅŸtirilerinin her zaman olduÄŸunu ancak Somali'nin içinde bulunduÄŸu koÅŸullarÄ± bir bütün olarak görmek gerektiÄŸini dile getirdi.Büyükelçi Bekar, "Somali çok kolay kurumsal destek saÄŸlanabilir bir ülke konumunda da tam olarak deÄŸil ama biz bütün bu zorluklara raÄŸmen Somalililerin günlük hayattaki ihtiyaçlarÄ±nÄ±n çözülmesi için gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz. UluslararasÄ± toplum da bizim gibi çalÄ±ÅŸÄ±rsa, Türkiye örneÄŸini takip ederek, daha kalÄ±cÄ± ve etkili sonuçlar alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum." ifadelerini kullandÄ±.

ÜLKEDEKÄ° SEÇÄ°M SÜRECÄ°

Somali'deki seçim sürecinin ocak sonunda tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bekar, ülkedeki seçimin diÄŸer ülkelere göre farklÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸini belirtti.Seçim sürecinde büyük bir güvenlik sorunu yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bekar, "Bunlar önemli geliÅŸmeler. Zorluklar var tabii ki ama geçmiÅŸle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda bugün gelinen nokta daha umut verici bir nokta. Bu süreç önümüzdeki dönemde tedricen geliÅŸerek devam edecek. EleÅŸtirmek kolay fakat sahadaki gerçekleri her zaman göz önünde tutmalÄ±yÄ±z. OnlarÄ± anlamalÄ±yÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

FETÖ YAPILANMASI

Somali'deki FETÖ yapÄ±lanmasÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren Bekar, Somali'nin bu konuda örnek olarak gösterilebilecek bir ülke olduÄŸunu kaydederek ÅŸöyle devam etti:"Ä°ki ülke arasÄ±nda kardeÅŸliÄŸin bir göstergesi olarak 16 Temmuz'da, darbeden sadece bir gün sonra, bakanlar kurulu kararÄ±yla FETÖ iltisaklÄ± okullarÄ± kapattÄ±lar, orada çalÄ±ÅŸan kiÅŸileri de sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiler ve bu kararÄ± da Somali baÅŸbakanÄ± büyükelçiliÄŸimize bakanlarla birlikte gelerek bildirdi. Bir hafta içinde bu kiÅŸiler ülkeyi terk ettiler ve MogadiÅŸu'da bulunan iki okul ve bir hastane bizim yönetimimize geçti.Biz de yerel bir partnerle ortaklÄ±k kurarak okullarÄ± eylül ayÄ±nda iÅŸletmeye baÅŸladÄ±k. Bugün de Maarif VakfÄ±na devredildi okullar. Åžu anda sorunsuz bir ÅŸekilde okullar eÄŸitim faaliyetlerine devam ediyor. Hastaneyi de Recep Tayyip ErdoÄŸan Hastanesi bünyesine kattÄ±k. OranÄ±n bir ÅŸubesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yani Somali içinde FETÖ ile ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z kalmadÄ±."