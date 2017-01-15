MHP lideri BahÃ§eli ile HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin oylamasÄ±nda MHP lideri BahÃ§eli ile HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m samimi tavÄ±rla tokalaÅŸtÄ±.

TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ilk tur görüÅŸmeleri sürerken MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli Genel Kurul salonuna geliÅŸinde MHP sÄ±ralarÄ±nÄ±n en önüne otururken yan sÄ±rasÄ±nda oturan HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ile tokalaÅŸarak bir selamlaÅŸtÄ±.

"GEÇMÄ°Åž OLSUN" DEDÄ°LER

Bahçeli, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Pervin Buldan ile kÄ±sa bir süre sohbet etti. HDP'li vekiller, Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸinin durumunu sorarak Bahçeli'ye geçmiÅŸ olsun diledi. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli'de eli ile iÅŸaret ederek SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸinin durumu ile anlattÄ±.