Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/01/2017 20:25

MHP lideri BahÃ§eli ile HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±


Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin oylamasÄ±nda MHP lideri BahÃ§eli ile HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m samimi tavÄ±rla tokalaÅŸtÄ±.

TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ilk tur görüÅŸmeleri sürerken MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli Genel Kurul salonuna geliÅŸinde MHP sÄ±ralarÄ±nÄ±n en önüne otururken yan sÄ±rasÄ±nda oturan HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ile tokalaÅŸarak bir selamlaÅŸtÄ±.

"GEÇMÄ°Åž OLSUN" DEDÄ°LER

Bahçeli, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Pervin Buldan ile kÄ±sa bir süre sohbet etti. HDP'li vekiller, Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸinin durumunu sorarak Bahçeli'ye geçmiÅŸ olsun diledi. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli'de eli ile iÅŸaret ederek SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸinin durumu ile anlattÄ±.

 

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan MHP lideri BahÃ§eli'ye bÃ¼yÃ¼k jest

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, mecliste anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ara verildiÄŸi sÃ¼reÃ§te MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye Ã§ipli kimliÄŸini verdi.


Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 17.maddesi de kabul edildi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 17. maddesi 342 kabul, 135 ret oyu ile meclisten geÃ§ti.


Darbeden bir gÃ¼n sonra Somali FETÃ–'ye ait tÃ¼m okullarÄ± kapatmÄ±ÅŸ

TÃ¼rkiye'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bekar, Somali ile TÃ¼rkiye kardeÅŸliÄŸinin gÃ¶stergesi olarak Somali'nin darbe giriÅŸiminden bir gÃ¼n sonra FETÃ–'ye ait tÃ¼m okullarÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.