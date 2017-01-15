Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 17.maddesi de kabul edildi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 17. maddesi 342 kabul, 135 ret oyu ile meclisten geÃ§ti.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 17. maddesine 342 kabul, 135 ret oyu verildi.Bu madde uyarÄ±nca, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi, 3 KasÄ±m 2019 tarihinde yapÄ±lacak.Seçimin yapÄ±lacaÄŸÄ± güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi devam edecek. Meclisin seçim kararÄ± almasÄ± halinde, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, cumhurbaÅŸkanÄ± seçimiyle beraber yapÄ±lacak.TBMM, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kanunlaÅŸÄ±p yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde deÄŸiÅŸikliklerin gerektirdiÄŸi Meclis Ä°çtüzüÄŸü'nü ve kanuni düzenlemeleri gerçekleÅŸtirecek.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile düzenleneceÄŸi belirtilen deÄŸiÅŸiklikler ise cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n göreve baÅŸlama tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan düzenlenecek.

EN GEÇ 30 GÜN Ä°ÇÄ°NDE SEÇÄ°LECEKLER

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu üyeleri en geç 30 gün içinde seçilecek. DeÄŸiÅŸikliÄŸin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten sonraki 40'Ä±ncÄ± günü takip eden iÅŸ günü de görevlerine baÅŸlayacaklar. BaÅŸvurular, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 5 gün içinde TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lacak.BaÅŸkanlÄ±k, baÅŸvurularÄ± Anayasa ve Adalet komisyonlarÄ± üyelerinden kurulu karma komisyona gönderecek. Komisyon, 10 gün içinde her bir üyelik için 3 adayÄ± üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'te 2 çoÄŸunluÄŸuyla belirleyecek. Birinci oylamada 3'te 2 çoÄŸunlukla seçimin sonuçlandÄ±rÄ±lamamasÄ± halinde, 2'nci ve 3'üncü oylamalar yapÄ±lacak; bu oylamalarda üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 çoÄŸunluÄŸunun oyunu alan aday seçilmiÅŸ sayÄ±lacak. 5'te 3 çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde 3'üncü oylamada en çok oyu alan seçilecek. Üyelerin 2 katÄ± aday arasÄ±ndan ad çekme usulü ile üye belirleme iÅŸlemi tamamlanacak.TBMM Genel Kurulu aynÄ± usul ve nisaplarÄ± gözeterek, 15 gün içinde seçimi tamamlayacak. Mevcut Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri, yeni üyelerin göreve baÅŸlayacaÄŸÄ± tarihe kadar görevlerine devam edecek ve bu süre içinde yürürlükteki kanun hükümlerine göre çalÄ±ÅŸacak.Yeni üyeler, ilgili kanunda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±ncaya kadar mevcut kanunun anayasaya aykÄ±rÄ± olmayan hükümleri uyarÄ±nca çalÄ±ÅŸacak.Görevi sona eren ve Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna yeniden seçilemeyen üyelerden, talepleri halinde adli yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan seçilenler YargÄ±tay üyeliÄŸine, idari yargÄ± hakim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan seçilenler DanÄ±ÅŸtay üyeliÄŸine Hakim ve SavcÄ±lar Kurulunca seçilecek. ÖÄŸretim üyeleri ve avukatlar arasÄ±ndan seçilenler ise DanÄ±ÅŸtay üyeliÄŸine cumhurbaÅŸkanÄ±nca atanacak.Bu ÅŸekilde yapÄ±lan seçim ve atamalarda boÅŸ kadro olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, seçilen ve atanan üye sayÄ±sÄ± kadar YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay kadrolarÄ±na üye kadrosu ilave edilecek.

ASKERÄ° MAHKEMELERE DÜZENLEME

Askeri YargÄ±tay ve Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliÄŸine seçilenlerin, herhangi bir nedenle görevleri sona erene kadar üyelikleri devam edecek.Askeri YargÄ±tay, Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.Düzenleme yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 4 ay içinde; Askeri YargÄ±tay ve Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesinin askeri hakim sÄ±nÄ±fÄ±ndan baÅŸkan, baÅŸsavcÄ±, ikinci baÅŸkan ve üyeleri ile diÄŸer askeri hakimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alÄ±narak, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulunca adli veya idari yargÄ±da hakim veya savcÄ± olarak atanabilecekler.AylÄ±k, ek gösterge, ödenek, yargÄ± ödeneÄŸi, ek ödeme, mali, sosyal hak ve yardÄ±mlar ile diÄŸer haklarÄ± yönünden emsali adli veya idari yargÄ±ya mensup hakim ve savcÄ±lar, bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki hak ve yükümlülükler yönünden ise bu mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilmek suretiyle Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca mevcut sÄ±nÄ±flarÄ±nda, bakanlÄ±k veya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hukuk hizmetleri kadrolarÄ±na atanacak.KaldÄ±rÄ±lan askeri yargÄ± mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi aÅŸamasÄ±nda olanlar ilgisine göre YargÄ±tay veya DanÄ±ÅŸtaya, diÄŸer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya idari yargÄ± mercilerine 4 ay içinde gönderilecek.DeÄŸiÅŸiklik yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte bulunan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), tüzükler, BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan yönetmelikler ile diÄŸer düzenleyici iÅŸlemler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmadÄ±kça geçerliliÄŸini sürdürecek BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lacak. Kanunlar ve diÄŸer mevzuat ile BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±ncaya kadar cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lacak.nayasanÄ±n, seçim kanunlarÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin, yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 1 yÄ±l içinde yapÄ±lacak seçimlerde uygulanmayacaÄŸÄ±na dair hükmü, deÄŸiÅŸiklik yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten sonra birlikte yapÄ±lacak ilk milletvekili genel seçimi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi için uygulanmayacak.