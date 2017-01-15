BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan MHP lideri BahÃ§eli'ye bÃ¼yÃ¼k jest

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, mecliste anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ara verildiÄŸi sÃ¼reÃ§te MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye Ã§ipli kimliÄŸini verdi.

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin görüÅŸüldüÄŸü Meclis Genel Kurulunda, 17'nci maddenin oylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yemek arasÄ± verildi. Genel Kuruldan çÄ±kan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye birlikte ile yürümeyi teklif etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m bu sÄ±rada Bahçeli'ye yeni çipli kimliÄŸini verdi. Bahçeli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bu jesti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teÅŸekkür etti.

LOKANTAYA KADAR BÄ°RLÄ°KTE GELDÄ°LER

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 17'nci Maddesi oylandÄ±ktan sonra sürpriz yaparak genel kurul salonundanmuhalefet kulisinin olduÄŸu bölümden çÄ±karak ayrÄ±ldÄ±. Muhalfet kulisinde MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile karÅŸÄ±laÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir süre Bahçeli ile sohbet etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclis lokantasÄ±na kadar Bahçeli ile birlikte geldi. Ä°ki lider lokanta kapÄ±sÄ±nda ayrÄ±larak baÅŸka salonlarda yemek yemeyi tercih etti.

YENÄ° KÄ°MLÄ°K KARTINI VERDÄ°

Meclis lokantasÄ±na kadar Bahçeli ile yürüyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP liderine jest yaparak yeni basÄ±lan dijital kimlik kartÄ±nÄ± Bahçeli'ye verdi. Bahçeli'nin de, akÄ±llÄ± kimlik kartÄ±nÄ± kendisine elden veren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a teÅŸekkür ettiÄŸi öÄŸrenildi.