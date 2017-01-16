Numan KurtulmuÅŸ TÃ¼rkiye etkin bir yÃ¶netim modeline kavuÅŸacaktÄ±r dedi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 1. tur oylamasÄ±nÄ±n firesiz tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin daha etkin bir yÃ¶netim modeline kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

KurtulmuÅŸ, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter’daki hesabÄ±ndan, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifinin 1. tur oylamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

“KararMilletin” etiketini de kullanan KurtulmuÅŸ, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, “Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde ilk turu firesiz tamamladÄ±k. Türkiye, inÅŸallah daha etkin bir yönetim modeline kavuÅŸacaktÄ±r.” ifadesine yer verdi.