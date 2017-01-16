Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/01/2017 06:50

Numan KurtulmuÅŸ TÃ¼rkiye etkin bir yÃ¶netim modeline kavuÅŸacaktÄ±r dedi

Numan KurtulmuÅŸ

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 1. tur oylamasÄ±nÄ±n firesiz tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin daha etkin bir yÃ¶netim modeline kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

KurtulmuÅŸ, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter’daki hesabÄ±ndan, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifinin 1. tur oylamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

“KararMilletin” etiketini de kullanan KurtulmuÅŸ, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, “Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde ilk turu firesiz tamamladÄ±k. Türkiye, inÅŸallah daha etkin bir yönetim modeline kavuÅŸacaktÄ±r.” ifadesine yer verdi.

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan MHP lideri BahÃ§eli'ye bÃ¼yÃ¼k jest

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, mecliste anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ara verildiÄŸi sÃ¼reÃ§te MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'ye Ã§ipli kimliÄŸini verdi.


MHP lideri BahÃ§eli ile HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin oylamasÄ±nda MHP lideri BahÃ§eli ile HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m samimi tavÄ±rla tokalaÅŸtÄ±.


Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 17.maddesi de kabul edildi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 17. maddesi 342 kabul, 135 ret oyu ile meclisten geÃ§ti.