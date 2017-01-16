Van Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± DBPâ€™li Mehmet TunÃ§ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Van'Ä±n Muradiye Belediyesi'ne dÃ¼zenlenen operasyonlar sonucunda DBP'li belediye baÅŸkanÄ± Mehmet TunÃ§'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Muradiye Belediyesi’ne yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapÄ±ldÄ±. Polisin düzenlediÄŸi operasyonda, sabah saatlerinde belediyeye gelen Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± Tunç, burada gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tunç, polis aracÄ±na bindirilerek Muradiye Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürülürken, belediye binasÄ± çevrede de geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.