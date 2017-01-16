CHP'li Ã–zgÃ¼r Ã–zel anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine dair o aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, "EÄŸer bu düzenleme açÄ±k, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskÄ±yla alenileÅŸtirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin denetlenmesini ve iptalini saÄŸlayacaÄŸÄ±z." dedi.Özel, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin eleÅŸtirilerini dile getirdi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi görüÅŸmelerinin, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile TRT arasÄ±ndaki protokolün imkan vermesine raÄŸmen, saat 19.00'dan sonra yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve özellikle karartmaya tabi tutulduÄŸunu ileri süren Özel, oylamalar sÄ±rasÄ±nda bazÄ± iktidar partisi milletvekilleri tarafÄ±ndan gizliliÄŸe uygun davranÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Genel Kuruldaki kavgayÄ± da anÄ±msatan Özel, CHP'lilerin kürsüdeki sembolik direniÅŸinin ve alkÄ±ÅŸlÄ± protestosunun bitmesine sabÄ±r göstermeyen AK Parti yöneticilerinin talimatÄ±yla 300'ün üzerindeki milletvekilinin kürsüye hücum ettiÄŸini savundu. Özel, "Burada 5. maddede yazdÄ±klarÄ± ve içeriksel olarak yaptÄ±klarÄ± ÅŸeyi fiziken de yaptÄ±lar. Meclisin kürsüsünü yerinden söktüler, saraya götürmeye kalktÄ±lar." görüÅŸünü dile getirdi.

GorüÅŸmelerin ikinci turunda, Anayasa ve Ä°çtüzüÄŸe uygun olarak yapÄ±lmasÄ± gereken gizli oylamanÄ±n, alenileÅŸtirilmesine, denetim yapÄ±lmasÄ±na ve kabinlere girilmeden açÄ±kta oy atÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini belirten Özel, ÅŸöyle devam etti:

"Ä°kinci turda eÄŸer Adalet ve KalkÄ±nma Partililer, bu rejim deÄŸiÅŸikliÄŸini, gizli yapÄ±lmasÄ± gereken oylamayÄ± aleni yapmaya kalkarlarsa burada en sert ve net tavrÄ±mÄ±zÄ± tekrar göstereceÄŸiz. Böyle bir oylamaya izin vermeyeceÄŸiz. Ortaya çÄ±kan tüm ihlalleri, teknolojinin, hukukun, Ä°çtüzüÄŸün tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± tüm olanaklarÄ± kullanarak tespit edeceÄŸiz ve bunu günü geldiÄŸinde Anayasa Mahkemesine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. EÄŸer bu düzenleme açÄ±k, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskÄ±yla alenileÅŸtirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin denetlenmesini ve iptalini saÄŸlayacaÄŸÄ±z."

"Cumhuriyetin izlerinin silindiÄŸi bir müfredatla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z"

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n müfredat deÄŸiÅŸikliÄŸine de deÄŸinen Özel, "Atatürk'ün, Atatürk vurgusunun, resminin, sözünün azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± ve Ä°smet Ä°nönü konularÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, her geçen gün biraz daha cumhuriyetin ve demokrasinin izlerinin silindiÄŸi bir müfredatla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." diye konuÅŸtu.

"Yasin Aktay, 'Ben deÄŸilim' desin"

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Özel, bugün bir gazetede yer alan, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yasin Aktay ile ilgili iddianÄ±n anÄ±msatÄ±lmasÄ± üzerine, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan'Ä±n Meclis Genel Kurulundaki konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, kod numarasÄ±nÄ± okuduÄŸu bir MÄ°T raporundan bahsettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Özel, ÅŸu görüÅŸleri ileri sürdü:

"Yasin Aktay'a sormak lazÄ±m. Kod numarasÄ±nÄ± biliyor mu, o koddaki kendisi mi? Ben, Yasin Aktay'dÄ±r demiyorum. Yasin Aktay, 'Ben deÄŸilim' desin. Ama biz bir Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Ama baÅŸka numaralar da baÅŸkalarÄ± da var mÄ± onu bilmiyoruz. O yüzden bu Yasin Aktay mÄ±, onu Yasin Aktay'a soralÄ±m. Ama çorap söküÄŸü gibi bu bir, ikiye, üçe mi çÄ±kacak, onu da biraz zamana bÄ±rakalÄ±m. Ama en az bir FETÖ'cünün, AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak MÄ°T'te fiÅŸli olduÄŸunu artÄ±k hepimiz biliyoruz."