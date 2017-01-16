HDP DiyarbakÄ±r Milletvekilinin 103 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

Tutuklanan HDP'li vekil Nursel AydoÄŸan iÃ§in 103 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±

Tutuklu bulunan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan hakkÄ±nda 103 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sanÄ±k AydoÄŸan hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame ÅžÄ±rnak AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.Ä°ddianamede, AydoÄŸan'Ä±n terör örgütü PKK'nÄ±n üst düzey yöneticileri tarafÄ±ndan verilen talimatlarÄ± üzerine hareket ettiÄŸi, terörist cenazelerini sahiplendiÄŸi ve yaralÄ± olan teröristlerin tedavisi için güvenlik güçleri ve herhangi bir birime haber vermeden gizli bir ÅŸekilde yaptÄ±rÄ±lmasÄ± için bazÄ± kiÅŸilerle görüÅŸtüÄŸü belirtildi.

Güvenlik güçleriyle girdikleri çatÄ±ÅŸmalarda öldürülen teröristlerin cenazelerinin Siirt'e getirildiÄŸi bilgisinin AydoÄŸan'a verildiÄŸi yer alan iddianamede, yapÄ±lan görüÅŸmede teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesine müteakip ÅŸüphelinin kitlesel örgütleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Ä°ddianamede, AydoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± telefon görüÅŸmelerinde ise Hakkari'de KCK'ya yönelik yapÄ±lan operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan örgüt üyelerine destek vermek amacÄ±yla milletvekillerinin oraya gönderilmesini organize ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°stenilen ceza

Ä°ddianamede, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan hakkÄ±nda, "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandasÄ± yapmak", "2911 SayÄ±lÄ± Kanuna muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek" ve "halkÄ± kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarÄ±ndan 26 yÄ±ldan 103 yÄ±la kadar hapis, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarÄ±na hükmedilmesi talep edildi.HakkÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 4 KasÄ±m'da DiyarbakÄ±r'da gözaltÄ±na alÄ±nan AydoÄŸan ÅžÄ±rnak'ta çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.