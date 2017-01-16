Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve Devlet BahÃ§eli'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi tarih belli oldu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP lideri Devlet BahÃ§eli Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüÅŸmeleri tamamlanan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin görüÅŸme isteÄŸini Bahçeli'ye iletti. MHP kaynaklarÄ±, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanÄ±t verdiÄŸini belirtti.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Bahçeli, birinci tur görüÅŸmeleri tamamlanan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin çarÅŸamba günü saat 12.00'de, Meclis'te bir araya gelecek.

Birinci tur görüÅŸmelerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TBMM Ä°çtüzüÄŸü gereÄŸi, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüÅŸmelere baÅŸlanabiliyor. Pazar günü akÅŸam tamamlanan birinci tur görüÅŸmelerin ardÄ±ndan ikinci tur 18 Ocak ÇarÅŸamba günü baÅŸlayacak.