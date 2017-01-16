MHP lideri BahÃ§eli CHP olmadÄ±k yollara sapmÄ±ÅŸtÄ±r dedi

MHP Lideri Devlet BahÃ§eli twitterdan yazdÄ±ÄŸÄ± mesajda, "CHP ve yanÄ±nda hizalanmÄ±ÅŸ kaos ittifakÄ± akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip Ã§Ä±kma hakkÄ±nÄ± gasp etmeye kalkÄ±ÅŸtÄ±lar." dedi.

Sosyal medya hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, DiyarbakÄ±r'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±narken Meclis'teki anayasa görüÅŸmeleri hakkÄ±nda sert açÄ±klamalarda bulundu.Ä°ÅŸte Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±: DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesinde, polis servis aracÄ±nÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda önceden tuzaklanan elyapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilakÄ± acÄ±mÄ±za acÄ± katmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu saldÄ±rÄ±da 4 polis ÅŸehit, 1'si aÄŸÄ±r olmak üzere 2 polisimiz de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara ÅŸifa diliyorum. Åžehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± temennisinde bulunuyor, terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum.

MECLÄ°S'TEKÄ° GÖRÜÅžMELER

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun Teklifinin birinci tur görüÅŸmeleri dün itibariyle tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± kutluyor, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± niyaz ediyorum. Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olaÄŸanüstü bir çalÄ±ÅŸma performansÄ± sergileyerek kendisine baÄŸlanan umutlarÄ± boÅŸa çÄ±karmamÄ±ÅŸtÄ±r.

"HEYECANLI, GERÄ°LÄ°MLÄ° VE ÇALKANTILI GEÇTÄ°"

18 Maddelik Anayasa DeÄŸiÅŸiklik Teklifinin ilk etabÄ± beklendiÄŸi üzere yoÄŸun, heyecanlÄ±, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantÄ±lÄ± geçmiÅŸtir.Milli iradenin tecelligahÄ± Meclisimiz Türkiye'nin ayak baÄŸlarÄ±ndan kurtulmasÄ±, sÄ±rtÄ±ndaki kamburlardan uzaklaÅŸmasÄ± için devreye girmiÅŸtir. TBMM'nin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkÄ±nÄ± sabote etmeye dönük çabalara da hÄ±z verilmiÅŸtir.

"CHP OLMADIK YOLLARA SAPMIÅžTIR"

Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çÄ±kan yollarÄ± tÄ±kamak ve hatta kullanÄ±lamaz hale getirmek için olmadÄ±k yollara sapmÄ±ÅŸtÄ±r.TBMM'nde yaÅŸanan kürsü iÅŸgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarÄ±nÄ± mahcup edecektir.Milli Mücadele'de destan yazan aziz Türk milletine nasÄ±l ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiÄŸini sormanÄ±n neresi yanlÄ±ÅŸtÄ±r?15 Temmuz'da tankÄ±n önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasÄ±l yorumlanmalÄ±dÄ±r?Fiili durumdan ÅŸikâyetçi olup da bunun önlenmesi ve örselenmesi konusunda felç geçirmiÅŸ gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadÄ±r?EgemenliÄŸin sahibi olan Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüÅŸünü sormanÄ±n neresi hatalÄ±dÄ±r?

"CHP VE YANINDA HÄ°ZALANMIÅž KAOS Ä°TTÄ°FAKI..."

CHP ve yanÄ±nda hizalanmÄ±ÅŸ kaos ittifakÄ± akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çÄ±kma hakkÄ±nÄ± gasp etmeye kalkÄ±ÅŸtÄ±lar.Partimizin çok deÄŸerli milletvekillerinin telefon numaralarÄ± afiÅŸe edildi. Sosyal medyadan her türlü tezvirat ve dedikodu dolaÅŸÄ±ma sokuldu.Sözde özgürlük ve demokrasi ÅŸampiyonlarÄ± ille de hayÄ±r temposu tutarken,evet tercihini bastÄ±rmak için despotça ve tahammülsüzce hareket etti.UzlaÅŸma, sorumluluk ruhuyla milli ÅŸuuru buluÅŸturmuÅŸ siyasi bir vicdanda vasat ve varlÄ±k bulur. Milli uzlaÅŸma ihaneti gömer, ithamlarÄ± söker.AynÄ± Ä±rmakta iki defa yÄ±kanma hevesi abestir. Türkiye abes siyaset mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± elinin tersiyle itecek, hÄ±zÄ±nÄ± kesen aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± atacaktÄ±r.Muhtemel kaos hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±, kriz salgÄ±nlarÄ±nÄ±, anti demokratik arayÄ±ÅŸ ve özlemleri milletçe göÄŸüsleyip peÅŸinen etkisizleÅŸtirmek zorundayÄ±z.Ä°nançlarÄ± mumdan olanlarÄ±n ateÅŸle imtihana girmeleri sonuçsuz ve boÅŸ bir çabadÄ±r. Millete korku salanlarÄ±n emelleri kursaklarÄ±nda kalacaktÄ±r.YÄ±llarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanlarÄ±n, asÄ±l rejim muhalifi müfsitler olduÄŸunu görmek, bilmek, anlamak lazÄ±mdÄ±r.Allah'Ä±n izniyle ÇarÅŸamba günü baÅŸlayacak ikinci tur görüÅŸmelerinden sonra Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi milletimizin önüne gelecektir. Ä°nancÄ±m budur.

"YÜZLERÄ° KIZARMAKTAN KURTULAMAYACAKTIR"

Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsÄ±z kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kÄ±zarmaktan kurtulamayacaktÄ±r.Türkiye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dar alandan çÄ±kacaktÄ±r. Türk milleti birliÄŸini, dirliÄŸini ve bekasÄ±nÄ± mahfuz tutarak geleceÄŸe korkusuzca yürüyecektir.Ortak milli çÄ±kar, kiÅŸisel gaye ve hÄ±rslara kurban edilmeyecektir.Hizip odaklarÄ±nÄ±n kuru gürültüleri,sinsi faaliyetleri dikiÅŸ tutmayacaktÄ±r.FÄ±rtÄ±nalÄ± denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doÄŸru pusula, hem de rota düzeltmeleri ÅŸarttÄ±r. YapÄ±lan budur.Mevzi kurtuluÅŸ çareleri aramaktansa, maziyi kucaklayÄ±p muzaffer bir ülkenin huzurlu geleceÄŸini planlamak zarurettir. Amaç da bu olmalÄ±dÄ±r.