MHP Genel Sekreteri Ä°smet BÃ¼yÃ¼kataman'dan baÅŸkanlÄ±ÄŸa tepki

MHP Genel Sekreteri Ä°smet BÃ¼yÃ¼kataman anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

MHP Genel Sekreteri Ä°smet Büyükataman, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 'sistem ve rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi' deÄŸil, sadece 'hükümet etme biçimini' deÄŸiÅŸtirdiÄŸini söyledi. Önceleri 'baÅŸkanlÄ±k sistemi'ne karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± ancak darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan deÄŸiÅŸen Türkiye ÅŸartlarÄ±nÄ±n 'acilen sistem tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini' anladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Büyükataman, MHP'deki 'HayÄ±r'cÄ± vekillerin partinin demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"ANTÄ°PATÄ°NÄ°N KAYNAÄžI BÜYÜK OLASILIKLA ERDOÄžAN'IN TAVRI"

MHP Genel Sekreteri Büyükataman ÅŸöyle devam etti: "Mevcut anayasanÄ±n bir darbe anayasasÄ± olduÄŸunu herkes biliyor. Kenan Evren kendine uygun bir anayasa yapmÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n geniÅŸ yetkileri var ancak sorumluluÄŸu neredeyse hiç yok. CumhurbaÅŸkanÄ± sadece 'vatana ihanet'le yargÄ±lanabiliyor. Ama ÅŸimdi anayasa paketinde cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n daha çok sorgulanabilir, yargÄ±lanabilir olduÄŸu öngörüsünün yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekmek gerek. Tek adam rejimi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n temelinde de bir ErdoÄŸan antipatisi yatÄ±yor. Bu antipatinin kaynaÄŸÄ± da büyük olasÄ±lÄ±kla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n tavrÄ±, üslubu. Bazen ölçüyü kaçÄ±ran, toplumda gerginliÄŸe sebebiyet veren bu üslup tedirginlik yaratabiliyor.

"MUHALEFET ORTAYA BÄ°R PROJE KOYAMADI"

Tek adam rejimi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da bu tedirginliÄŸin sonucu olduÄŸunu görebiliyoruz. Yani meselenin gereÄŸinden fazla hassasiyet oluÅŸturmuÅŸ olmasÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yapÄ±sÄ±yla ilgili. Sistemde tÄ±kanÄ±klar yaÅŸanÄ±rken ne yazÄ±k ki muhalefet de bir proje koyamadÄ± ortaya. Durum böyleyken sÄ±rf muhalefet etmek için anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketine yüklenmek yanlÄ±ÅŸ oluyor."

"BAÅžKANLIÄžA ZATEN KARÅžIYIZ"

Deutsche Welle''in haberine göre, parti olarak son derece 'mantÄ±klÄ± ve düzgün bir strateji' izlediklerini savunan Büyükataman, "Biz, baÅŸkanlÄ±ÄŸa zaten karÅŸÄ±yÄ±z. Sistem tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±ndan yana tercihte bulunuyoruz. Referandum gündeme gelirse vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kafasÄ±ndaki bütün sorularÄ± yanÄ±tlayacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

"AK PARTÄ°'YÄ° EN ÇOK TENKÄ°T ETMÄ°Åž PARTÄ°YÄ°Z"

MHP'li Büyükataman ÅŸöyle devam etti: "Zaman zaman MHP'nin AK Parti'yle pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±na dair çirkin dedikodular yapÄ±lÄ±yor. Biz, AK Parti'yi 15 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± boyunca en çok tenkit etmiÅŸ partiyiz. AK Parti'ye dair dün ne söylemiÅŸsek, bugün de onu söylüyoruz. Ülkenin öncelikleri yüzünden yeni vaziyetler ortaya çÄ±ktÄ± o kadar. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra ülkedeki sistem krizinin bizi bir kaosa sürükleyeceÄŸini gördük ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketini destekledik. MHP'nin tavrÄ±, duruÅŸu oldukça nettir ve halkÄ±mÄ±z da bizi anlamaktadÄ±r."