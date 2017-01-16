Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu'dan yeni mezunlara mÃ¼jdeli haber

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, yeni mezunlarÄ±n istihdamlarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yeni mezunlarÄ±n Ã¼cretinin yarÄ±sÄ±nÄ± devletin karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) tarafÄ±ndan açÄ±klanan Ekim 2016'ya ait iÅŸsizlik oranÄ±na iliÅŸkin, "Bunu en kÄ±sa zamanda bizim yüzde 10'larÄ±n altÄ±na indirememiÅŸ olmamÄ±z, hep birlikte bizim eksiÄŸimiz veya kendimizi güvene almak düÅŸüncemiz olur. Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek, kendimizi de güvene almÄ±ÅŸ olamayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Bakan MüezzinoÄŸlu, Ä°stihdam SeferberliÄŸi kapsamÄ±nda Ä°ÅžKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) arasÄ±nda "Oda ve Borsalarda Ä°ÅžKUR Hizmet NoktasÄ± KurulmasÄ± Protokolü"nün TOBB Ä°kiz Kuleler'deki imza törenine katÄ±ldÄ±.

YENÄ° MEZUNUN ÜCRETÄ°NÄ°N YARISI DEVLETTEN

MüezzinoÄŸlu, iÅŸsizlikle mücadelede iÅŸverenlerin artÄ± istihdamÄ±nÄ±n büyük öneme sahip olduÄŸunu ifade ederek, özellikle üniversiteden yeni mezun olanlarÄ±n istihdam edilmesi halinde bir yÄ±l boyunca bu çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ücretinin yüzde 50'sini destekleyeceklerini vurguladÄ±.Türkiye'de her yaÅŸtan 1 milyon 250 bin gencin istihdam beklediÄŸini anlatan MüezzinoÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Bugünkü rakamlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda iÅŸsizlik oranÄ±nda yine artÄ±ÅŸ var. Oran yüzde 11,8 oldu. Bunu en kÄ±sa zamanda bizim yüzde 10'larÄ±n altÄ±na indirememiÅŸ olmamÄ±z, hep birlikte bizim eksiÄŸimiz veya kendimizi güvene almak düÅŸüncemiz olur. Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek kendimizi de güvene almÄ±ÅŸ olamayÄ±z. O nedenle çok daha güçlü dinamikler için daha cesur, daha özgüvenli adÄ±mlar atmalÄ±yÄ±z. TOBB BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n dediÄŸi gibi 'Bu millete inan ve güvenen mutlaka kazanÄ±r.' BakÄ±n siyasette de millete inan hep kazandÄ±, kazanmaya da devam ediyor ama millete inanmayan veya milletten korkan kaybediyor, kaybetmeye de devam ediyor. Bu millete daha çok güvenmek ve daha güçlü adÄ±mlarÄ± atmak hem milli ve yerlidir hem de ÅŸehitlere borcumuzdur."

"ONLARDAN Ä°STÄ°FADE ETMEK BÄ°ZÄ°M GÖREVÄ°MÄ°Z"

Üniversite mezunu gençlerin yaklaÅŸÄ±k yüzde 30'unun iÅŸ aramadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken MüezzinoÄŸlu, "Bu grupla ilgili çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdim. Neden istihdama girmek istemiyorlar, bunu araÅŸtÄ±ralÄ±m istedim. Bu gençler, bu milletin okulunda okudular ve bu milletin yarÄ±nlarÄ±na katkÄ± sunabilecek birikim ve yaÅŸtalar. Onlardan istifade etmek bizim görevimiz. Bu davranÄ±ÅŸÄ±n sebebini bulup, gerekirse buna göre farklÄ± projeler üretmeliyiz. Daha özgür, daha giriÅŸimci ve daha esnek projeler üretmeliyiz." dedi.