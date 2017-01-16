Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek FETÃ–'nÃ¼n kitabÄ±nÄ± yazacak

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, FETÃ– ile CHP iliÅŸkilerini kitabÄ±na taÅŸÄ±yacak.

Bugün Meclis 15 Temmuz AraÅŸtÄ±rma Komisyonuna yazÄ±lÄ± ifade veren Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, akÅŸam saatlerinde de twitter'dan açÄ±klamalar yaptÄ±.VerdiÄŸi ifadenin medyada haber yapÄ±lÄ±rken eksik görüldüÄŸünü belirten Gökçek, FETÖ ile CHP arasÄ±ndaki iliÅŸkilere dair ifadelerinin gündeme getirilmediÄŸini iddia etti.

"KÄ°TAP ÇOK YAKINDA ÇIKIYOR"

Bu konunun üzerinde özellikle durulmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Gökçek takipçilerine çok yakÄ±nda bu konuda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir kitabÄ±n da piyasaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Ä°ÅŸte Melih Gökçek'in açÄ±klamalarÄ±:Hürriyet benim darbe komisyonuna verdiÄŸim bilgileri haber yapmÄ±ÅŸ... Ama en önemli konu haberde yok... FETÖ CHP iliÅŸkileri... FETÖ CHP iliÅŸkileri tarihe düÅŸen not. Ve mutlaka feto dava dosyalarÄ±na girmelidir.Çok yakÄ±nda kitap olarak kitapçÄ±larda bulabilirsiniz . Kitaptaki her belge ezber bozacak.Feto'nun CHP'yi nasÄ±l etki altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±,kk'nÄ±n tutarsÄ±z davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kitabÄ± okuyunca anlayacaksÄ±nÄ±z. BazÄ± gezi zekalÄ±lar, benim zamanÄ±nda feto lehinde söylediÄŸim bir ifadeleri atÄ±yor.. Ben bu sözleri inkâr etmedim ki. Önemli olan ihaneti tespit ettikten sonra onlarla mücadele etmektir.Darbe teÅŸebbüsünde vatandaÅŸÄ± ilk anda sokaÄŸa davet eden (23.03) benim...bütün belediyeyi araçlarÄ±,gereçleri ve personeli ile sokaÄŸa döken benim. Onun için geçmiÅŸi söyleyip beÅŸparalÄ±k olmayÄ±n...