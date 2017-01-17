Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve Devlet BahÃ§eli arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP lideri BahÃ§eli'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi tarih belli oldu

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TBMM Genel Kurulunda ilk tur görüÅŸmeleri tamamlanan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin görüÅŸme isteÄŸini MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye iletti.MHP kaynaklarÄ±, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanÄ±t verdiÄŸini belirtti.

GörüÅŸme TBMM'de gerçekleÅŸecek

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Bahçeli, birinci tur görüÅŸmeleri tamamlanan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin 18 Ocak ÇarÅŸamba günü saat 12.00'de, TBMM'de bir araya gelecek. Birinci tur görüÅŸmelerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TBMM Ä°çtüzüÄŸü gereÄŸi, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüÅŸmelere baÅŸlanabiliyor. Pazar günü akÅŸam tamamlanan birinci tur görüÅŸmelerin ardÄ±ndan ikinci tur 18 Ocak ÇarÅŸamba günü baÅŸlayacak.