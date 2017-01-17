Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/01/2017 11:45

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m alÃ§ak terÃ¶rist sorgulanmaya devam ediyor dedi

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina'da katliam yapan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi:

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi eÄŸlence mekanÄ±na saldÄ±rÄ± yapan ve bir çok insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol açan alçak terörist dün yapÄ±lan Ä°stanbul polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir operasyonla ele geçirildi. SorgulamasÄ± devam ediyor. Bununla ilgili bir çok detay var ama sorgulama aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu için bu kadarÄ±nÄ± söylemekle yetinelim. Zamanla geliÅŸmelerle ilgili bilgiler kamuoyuna verilecek. Önemli olan bu alçak saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin yakalanmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Bunun arkasÄ±ndaki güçlerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bizim için önemli bir geliÅŸmedir.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Melih GÃ¶kÃ§ek kÃ¶pek canilerini yakalamak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek sosyal medyada iki ÅŸahsÄ±n kÃ¶peklerin kulaklarÄ±nÄ± kesip Ã¶nÃ¼ne yemesi iÃ§in atmasÄ± Ã¼zerine Twitter'dan Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Aylin NazlÄ±aka

Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n iptal baÅŸvurusunda karar verildi

Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n, CHP'den ihracÄ±nÄ±n iptali talebiyle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava reddedildi

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve Devlet BahÃ§eli arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP lideri BahÃ§eli'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi tarih belli oldu