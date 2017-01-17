BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m alÃ§ak terÃ¶rist sorgulanmaya devam ediyor dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina'da katliam yapan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi:

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi eÄŸlence mekanÄ±na saldÄ±rÄ± yapan ve bir çok insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol açan alçak terörist dün yapÄ±lan Ä°stanbul polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir operasyonla ele geçirildi. SorgulamasÄ± devam ediyor. Bununla ilgili bir çok detay var ama sorgulama aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu için bu kadarÄ±nÄ± söylemekle yetinelim. Zamanla geliÅŸmelerle ilgili bilgiler kamuoyuna verilecek. Önemli olan bu alçak saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin yakalanmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Bunun arkasÄ±ndaki güçlerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bizim için önemli bir geliÅŸmedir.