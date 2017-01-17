Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n iptal baÅŸvurusunda karar verildi

Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n, CHP'den ihracÄ±nÄ±n iptali talebiyle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava reddedildi

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruÅŸmasÄ±na, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafÄ±ndan "bir milletvekilinin odasÄ±ndaki Atatürk resmini indirdiÄŸi" iddiasÄ±yla partiden ihraç edilen NazlÄ±aka, avukatÄ± ve CHP'nin avukatÄ± katÄ±ldÄ±.

Son beyanÄ± dinlenen NazlÄ±aka'nÄ±n avukatÄ± Gökhan CandoÄŸan, daha önce dosyaya kabul edilen bilirkiÅŸi raporu da dikkate alÄ±narak müvekkilinin partiden ihracÄ±nÄ±n iptali istemiyle açtÄ±klarÄ± davanÄ±n kabul edilmesini talep etti.CHP'nin avukatÄ± ÇaÄŸlar ÇaÄŸlayan ise baÅŸka bir kararÄ± örnek göstererek, bilirkiÅŸi raporuna itibar edilmemesini ve davanÄ±n reddi yönünde karar verilmesini istedi.

AvukatlarÄ±n ardÄ±ndan söz alan NazlÄ±aka, CHP avukatÄ± ÇaÄŸlayan'Ä±n emsal gösterdiÄŸi kararÄ±n kendi dosyasÄ±yla benzerliÄŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. "Kendisine 'gazeteci' diyen birinin haberiyle partisinin lince uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisinin de günah keçisi seçildiÄŸini" söyleyen NazlÄ±aka, ihraç kararÄ±nÄ±n kamu ve parti vicdanÄ±nda bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Mahkemenin davayÄ± kabul etmesiyle, "ait olduÄŸu yere, yuvasÄ± olarak gördüÄŸü partisine döneceÄŸini" söyleyen NazlÄ±aka, bir yÄ±ldÄ±r süren davanÄ±n kabulüyle parti vicdanÄ±nda da kamu vicdanÄ±nda da adaletin tesis edilmiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.BeyanlarÄ± dinledikten sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan hakim Hatice Zerrin GürkanlÄ±, Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesi gereÄŸi, NazlÄ±aka'nÄ±n, CHP'den ihracÄ±nÄ±n iptali talebiyle açtÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n kesin olarak reddine hükmetti.