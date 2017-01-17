Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/01/2017 12:43

Melih GÃ¶kÃ§ek kÃ¶pek canilerini yakalamak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±


Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek sosyal medyada iki ÅŸahsÄ±n kÃ¶peklerin kulaklarÄ±nÄ± kesip Ã¶nÃ¼ne yemesi iÃ§in atmasÄ± Ã¼zerine Twitter'dan Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, 2 ÅŸahsÄ±n bir köpeÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kestiÄŸi ve yemesi için de önüne attÄ±ÄŸÄ± görüntülerin sosyal medyada yayÄ±nlanmasÄ± üzerine, Twitter hesabÄ±ndan çaÄŸrÄ±da bulunarak, "Bu canileri bulalÄ±m. AyrÄ±ca tanÄ±yan varsa adresini bekliyorum. Bizzat ÅŸikayetçi olacaÄŸÄ±m" dedi.

YARDIM ÇAÄžRISINI YAYINLADI

Twitter'dan takipçi sayÄ±sÄ± 3 milyon 670 bine ulaÅŸan BaÅŸkan Gökçek, dün akÅŸam "HanÄ±m KadÄ±n" isimli bir sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±nlanan fotoÄŸraf ve bu sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Ä°ki caninin, bir köpeÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kesmesi ve yemesi için de köpeÄŸin önüne atmasÄ± görüntülerini paylaÅŸan BaÅŸkan Gökçek, "Polise ihbardÄ±r. Bu canileri bulalÄ±m. AyrÄ±ca tanÄ±yan varsa adresini bekliyorum. Bizzat ÅŸikayetçi olacaÄŸÄ±m" ifadelerini kaydetti.

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