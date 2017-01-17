HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ iÃ§in yÄ±la, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ iÃ§in ise 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 4 KasÄ±m günü tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ hakkÄ±ndaki soruÅŸturmalar tamamlandÄ±. SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianame bugün onaylanarak 8’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Edinilen bilgilere göre, hazÄ±rlanan iddianamede Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduÄŸu, bu kapsamda örgütün siyasi alan merkezi sorumlusu olarak faaliyet yürüttüÄŸü, ayrÄ±ca deÄŸiÅŸik tarihlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± örgütün yasama organÄ± konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sÄ±fatÄ±yla hareket ederek eylem ve iÅŸlemlerde bulunduÄŸu iddia edildi. DemirtaÅŸ’Ä±n deÄŸiÅŸik tarihlerde yaptÄ±ÄŸÄ± birçok konuÅŸmada terör, cebir ve ÅŸiddet olgusunu meÅŸru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedilen iddianamede, 6-8 Ekim olaylarÄ± olarak bilinen Kobani olaylarÄ±nÄ±n meydana gelmesinde HDP MYK’sÄ±ndan ve sonrasÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n etkili olduÄŸu iddia edildi. Ä°ddianamede DemirtaÅŸ hakkÄ±nda, "Terör örgütü yöneticiliÄŸi", "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak", "ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet", "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik", "HalkÄ± kanunlara uymamaya tahrik", "Suç iÅŸlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarÄ±ndan 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca HDP’nin diÄŸer EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede ise, ÅŸüphelinin örgütün yasama organÄ± konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diÄŸer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sÄ±fatÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi öÄŸrenildi. YüksekdaÄŸ’Ä±n deÄŸiÅŸik tarihlerde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarla örgütün propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸüphelinin "ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet", "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik", Suç iÅŸlemeye tahrik" suçlarÄ±ndan 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. Ä°ddianamede ayrÄ±ca, YüksekdaÄŸ’Ä±n 6-8 Ekim olaylarÄ± olarak bilinen olaylarÄ±n meydana geldiÄŸi tarihte HDP MYK’sÄ±nda bulunmuÅŸ olmasÄ± ve yapÄ±lan açÄ±klamada imzasÄ±nÄ±n olmasÄ± nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu tutulduÄŸu iddia edildi.