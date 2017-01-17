CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu TÃ¼rkiye'yi kimin yÃ¶nettiÄŸi belli deÄŸil dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TBMM'de yaptÄ±ÄŸÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:

'AYNISINI ADÄ°L ÖKSÜZ Ä°ÇÄ°N DE BEKLÄ°YORUZ'

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± yapan katil yakalandÄ±. Ä°stanbul’daki polis arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za yürekten teÅŸekkürlerimizi sunuyoruz. Polis arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n zor ÅŸartlarda görev yaptÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz. Günün 24 saati çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Polise askere sÄ±kÄ±lan her kurÅŸun millete sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ demektir. Terörü her yerde lanetledik, hep birlikte mücadele edeceÄŸiz. Dik duruÅŸumuzla mücadele edeceÄŸiz. Terörle bizi yÄ±ldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸacaklar, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. Türkiye’yi ve halkÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar savunacaÄŸÄ±z. NasÄ±l polis arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Reina katilini yakaladÄ±larsa, aynÄ±sÄ±nÄ± Adil Öksüz için de bekliyoruz. Ä°nÅŸallah onu da yakalarlar.

'KADIN VEKÄ°LE SALDIRDILAR'

Anayasa görüÅŸmelerinin birinci turu tamamlandÄ±. Bütün arkadaÅŸlarÄ±ma teÅŸekkür ediyoruz. CHP’ye yakÄ±ÅŸan bir mücadele verdiler. Ä°ç tüzüÄŸün bize verdikleri bütün haklarÄ± kullandÄ±lar. Hukuka uymadÄ±lar, ama her seferinde bunlarÄ± uyarmak gibi bir görevi yerine getirdiler. BaskÄ±ya raÄŸmen, hele hele öyle aymazlar çÄ±ktÄ± ki, bir kadÄ±n milletvekiline saldÄ±racak kadar kendinden geçenlere raÄŸmen onurla mücadelemizi sürdürdük.

Söz konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r, bizim mücadelemiz budur. Bizim tarihe karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuz var, ülkemize karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuz var. Saray’da oda kapma muhalefeti deÄŸil, vatan millet bayrak mücadelesi yapÄ±yoruz. HÄ±rslarÄ±mÄ±zÄ± tatmin etmek için siyasi bir mücadele yapmÄ±yoruz. Ön yargÄ±larÄ±mÄ±zla siyaset yapmÄ±yoruz. Cumhuriyetten öç alma duygusuyla siyaset yapmÄ±yoruz.

Biz “Ben ve yandaÅŸlarÄ±m kazansÄ±n gerisi hiç önemli deÄŸildir” anlayÄ±ÅŸÄ±yla siyaset yapmÄ±yoruz. Herkes kazansÄ±n, zenginliÄŸi eÅŸit paylaÅŸalÄ±m. YoksulluÄŸu bu ülkeden tamamen silelim diye tamamen siyaset yapÄ±yoruz. “Ben hesap vermem, kimse benden hesap soramaz” anlayÄ±ÅŸÄ±yla siyaset yapmÄ±yoruz. Hesap vermekten kaçan siyasetçinin bu ülkeye faydasÄ± yoktur.

“Zenginin çocuÄŸu askere gitmesin, fakirin çocuÄŸu gitsin.” Siyaset terörle mücadeleyse hepimiz birlikte yapalÄ±m. Ankara’daki beylerin çocuklarÄ± askere gitmeyecek, FÄ±rat KalkanÄ±na gitmeyecek, eksi 35 derecede terörle mücadele etmeyecek, faki fukaranÄ±n çocuÄŸu gidecek. Ve buna da siyaset diyecekler. Böyle siyaset yere batsÄ±n diyoruz.

Defalarca uyardÄ±k, her seferinde uyardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizi suçladÄ±lar. Bir Allah’Ä±n kulu CHP’nin ÅŸu konudaki eleÅŸtirisi haksÄ±zdÄ±r diyemez. BazÄ± yasalar parlamentodan oy birliÄŸiyle çÄ±ktÄ±, çünkü doÄŸrunun yanÄ±nda durduk. Ama yanlÄ±ÅŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda durmak da önemli. Siyasetiler hata yaparlarsa, bunu halk çeker.

'ERGENEKON, BALYOZ DAVALARINI DÜÅžÜNÜN...'

Ergenekon, Balyoz davalarÄ±nÄ± düÅŸünün. YanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz dedik. TSK’ya tarihinde en büyük darbeyi Ergenekon balyoz davalarÄ±yla vurdular. Pek çok komutanÄ± yÄ±llarca hapse attÄ±lar. Ä°nsanlarÄ± ölüme gönderdiler. Sonra dediler ki, yanÄ±ldÄ±k, bir kumpasa biz teslim olduk dedi. Peki bunun faturasÄ±nÄ± kim ödedi? Askerler.

Döndük FETÖ davasÄ±, devam ediyor, daha açÄ±lacak. Siyasi ayaÄŸÄ± daha ortaya çÄ±kmadÄ±k. Defalarca uyardÄ±k, yapmayÄ±n dedik. Biz paralel devlet yaratÄ±yoruz dediler, aynÄ± menzile beraber yürüyoruz dediler. Åžimdi diyorlar ki “yanÄ±ldÄ±k, Allah bizi affetsin” Allah sizi affeder de ondan maÄŸdur olan insanlar sizi affedecek mi? Bir milyonun üstünde maÄŸdur yarattÄ±lar. Binlerce kiÅŸiyi açlÄ±ÄŸa mahkum ettiler. YazÄ±k günah deÄŸil mi? AsÄ±l sorumlu kim? Henüz belli deÄŸil. Åžimdi gelmiÅŸler biz yanÄ±ldÄ±k diyorlar.

Suriye’yi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±k, Irak’Ä± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±k, Ä°ran’la Rusya’yla Libya’yla kavga ettik. TIR’larla silah gönderdik, IÅžÄ°D’e silah gönderdik. IÅžÄ°D’le kanka olduk. YapmayÄ±n etmeyin, göndermeyin dedik. Biz dünyaya meydan okuyoruz dediler, dünyada kuÅŸ uçsa bize sorulur dediler. Åžimdi orta doÄŸunun kabile ÅŸefleri bile kafa tutuyor. FaturayÄ± kim ödedi? VatandaÅŸlar ödüyor. Sorumlusu kim, 15 yÄ±ldÄ±r yönetenlerdir.

Mavi Marmara’yÄ± düÅŸünün. YapmayÄ±n etmeyin dedik. HayÄ±r Gazze’ye gideceÄŸiz dediler. Zaten KÄ±zÄ±lay var arkadaÅŸ. HayÄ±r efendim ablukayÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hayatlarÄ±nÄ± kaybettiler, Türkiye’nin itibarÄ±nÄ± 20 milyon dolara sattÄ±lar. Åžimdi yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±k diyorlar. 20 milyon dolarÄ± koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarÄ± satÄ±lÄ±r mÄ±? Bu soru henüz cevabÄ± verilmiÅŸ deÄŸil.

Ekonomik sorunlar. YanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz, dolar her zaman bu kadar bol olmaz dedik. Türkiye kalkÄ±nacaksa üreten Türkiye olur dedik. Sen 3 TIR makine halÄ±sÄ± gönderirsin, o bir bavul cep telefonu gönderir, senden fazla kazanÄ±r. Defalarca söyledik. Ä°ÅŸsizlik geldi yüzde 12’ye dayandÄ±. Hiçbir kriz döneminde bu kadar yüksek iÅŸsizlik olmamÄ±ÅŸtÄ±. FaturayÄ± iÅŸsizler, onlarÄ±n aileleri çekiyor. Bir evde iÅŸsizlik varsa, o evde huzur yoktur. Gerçek rakamlara göre 10 milyonun üstünde iÅŸsiz var.

EÄŸitim politikalarÄ±… Ne yapacaklarmÄ±ÅŸ? Atatürk’ü Ä°nönü’yü kaldÄ±racaklarmÄ±ÅŸ. Tarihe saygÄ± duymayan bir siyasal iktidar Türkiye’yi temsil edemez. Önce kendi tarihine saygÄ± duyacaksÄ±n. Bu ülkenin kurtarÄ±cÄ±larÄ± vardÄ±r. Neden kendi tarihinden kaçÄ±nÄ±yorsun, neden utanÄ±yorsun? EÄŸitim sistemi, sözde milli eÄŸitim bakanlÄ±ÄŸÄ±… Her bakana göre deÄŸiÅŸiyor eÄŸitim politikalarÄ±. Her türlü milliyetçiliÄŸi ayaklar altÄ±na aldÄ±klarÄ± için eÄŸitim böyle gidiyor. Hiçbir anne ve baba, çocuÄŸunu okula huzur içinde göndermiyor.

'DERÄ°N BÄ°R KAYGI VAR'

BunlarÄ±n sonucunda ne oluyor? Terör aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, dolar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, iÅŸsizlik aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, çiftçi ürettiÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamÄ±yor, üretici emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamÄ±yor. Hepsinden ÅŸikayet var. Hepsi ne olacak bu memleketin hali diye dönüp kendi kendilerine soruyorlar. Derin bir kaygÄ± var.

Türkiye’yi kimin yönettiÄŸi belli deÄŸil. Bakanlara bakÄ±yorsun, her biri ayrÄ± telden çalÄ±yor. DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±, aile ve sosyal bakanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili demeçler veriyor. Kimin ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belli deÄŸil. UyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ± almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ, fuhuÅŸ almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, çocuklara cinsel istismar almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Gazeteciler 150’nin üstünde hapishanede.

Bu yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±n Türkiye’ye getirdiÄŸi fatura budur. Türkiye bir kuruÅŸ deÄŸer kaybettiÄŸinde bunun reel sektöre maliyeti 2 milyar 100 milyon lira. Bugüne kadar 168 milyar liralÄ±k bir kayÄ±p var. Eski parayla 168 katrilyon. Bununla dört tane GAP yapÄ±lÄ±rdÄ±, topluma maliyeti bu. Sadece dolar karÅŸÄ±sÄ±nda mÄ± deÄŸer kaybediyor Türk LirasÄ±? Suriye lirasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bile deÄŸer kaybetti, orada savaÅŸ var.

Bu sorunlarÄ± çözmek için biz yine bütün samimiyetimizle hükümete çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz. Kanun mu? Bunlar için bizden ne istiyorsanÄ±z desteÄŸe hazÄ±rÄ±z. Ä°ÅŸsizliÄŸi bitireceÄŸiz getirin, faizleri indireceÄŸiz getirin. Destek vereceÄŸiz. Ama getiremezler, ne getireceklerini bilmiyorlar. Yönetemiyorsan bÄ±rakacaksÄ±n kardeÅŸim, yönetemiyorsan istifa edeceksin kardeÅŸim.

Åžimdi vatandaÅŸÄ±n dikkatini baÅŸka yere çekiyorlar. EsnafÄ±n derdiyle, sanayicinin, iÅŸsizin derdiyle kimse ilgilenmiyor. Neyle ilgileniyorlar? Ä°lla baÅŸkanlÄ±k getireceÄŸiz. Parlamento günde 12 – 13 – 14 saat çalÄ±ÅŸtÄ±. Niçin? Ä°lla baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± getireceÄŸiz. Hangi kanunu istediniz de çÄ±karamadÄ±nÄ±z? Hangi kararÄ± almak istediniz de onu alamadÄ±nÄ±z. Hepsini yaptÄ±nÄ±z. Tek baÅŸÄ±na iktidar deÄŸil misiniz? Peki niye baÅŸkanlÄ±k? 2 yÄ±llÄ±k fiili baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Türkiye’yi nereye getirdiÄŸini hepimiz biliyoruz, yaÅŸÄ±yoruz. Demokratik parlamenter sistemden ne alÄ±p veremediÄŸiniz var? Halk size oy verdi. Ä°stikrar dediniz, buyur gel yönet dedi. DiyarbakÄ±rlÄ±lara dediler ki, size fabrika deÄŸil hapishane yapacaÄŸÄ±z, DiyarbakÄ±rlÄ±lar oy verdiler. Niye birden vazgeçiyorsun? Ä°lla otoriter bir baÅŸkanlÄ±k sistemi olacak. E siz üst akÄ±ldan ÅŸikayet eden deÄŸil misiniz? Åžimdi kendi üst aklÄ±nÄ±zÄ± kendiniz yaratÄ±yorsunuz. Bütün yetki bir kiÅŸiye verilir mi?

Yüce yaradan demiyor mu, aklÄ±nÄ±zÄ± kullanmÄ±yor musunuz diye sormuyor mu? Niye bir kiÅŸiye bütün aklÄ±nÄ±zÄ± ihale edip veriyorsunuz?

'CAMÄ°YE, KIÅžLAYA, ADALETE SÄ°YASET SOKMAYIN'

Ben ve grubum, CHP’liler CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tarafsÄ±z olmasÄ±nÄ± isteriz. VatandaÅŸÄ±mÄ±z seçmiÅŸtir, hiç itiraz etmedik. Bütün vatandaÅŸlarÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r. BayraÄŸÄ±nda, arabasÄ±nda Türkiye Cumhuriyeti bayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacak. Herkese eÅŸit mesafede olsun, bütün istediÄŸimiz budur.

Adalet daÄŸÄ±tan mahkemelerin tarafsÄ±z olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Camiye, kÄ±ÅŸlaya, adalete siyaseti sokmayÄ±n diyoruz. Adalet daÄŸÄ±tacak, bir partinin kontrolünde adalet daÄŸÄ±tÄ±lÄ±r mÄ±? Böyle bir adalet olmaz, devleti yok eder.

CumhurbaÅŸkanÄ± devletin uyumlu çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ister. Ä°ktidar ve muhalefet arasÄ±nda temel bir sorun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman, cumhurbaÅŸkanÄ± araya girer. Onun için cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± çok önemli. CumhurbaÅŸkanÄ± anayasaya yemin etmiÅŸtir. Anayasaya sadÄ±k kalmasÄ±nÄ±, ettiÄŸi yemine sadÄ±k kalmasÄ±nÄ± isteriz. Bizim ahlakÄ±mÄ±zda geleneÄŸimizde bu vardÄ±r. Hiç kimse kendi iradesini millete milli irade diye dikte ettirmemelidir.

“Efendim ben milletim, ben milli iradeyim” yok öyle bir ÅŸey. Hepimiz milli iradeyi temsil ederiz. Milli iradenin ta kendisiyiz. Bunun içindir ki parlamentoda görüÅŸülen anayasanÄ±n bazÄ± hükümlerine açÄ±k ve net karÅŸÄ± durduk. CumhurbaÅŸkanÄ± bir partinin genel baÅŸkanÄ± olmamalÄ±, tarafsÄ±z olmalÄ±. Gelip yemin edecek, demeyecek miyiz sen x partisinin genel baÅŸkanÄ±sÄ±n, nasÄ±l tarafsÄ±z olacaksÄ±n?

CumhurbaÅŸkanÄ± hiçbir gerekçe göstermeden Meclis’i feshedebiliyor. Ä°stediÄŸi zaman Meclis’i feshedebiliyor. Bu Türkiye’de kaos yaratmak deÄŸil midir? Åžimdiki cumhurbaÅŸkanÄ± der ki, ben böyle bir yetki kullanmayacaÄŸÄ±m. Senden sonraki kullanÄ±rsa ne olur?

BaÅŸka, adalete siyaset bulaÅŸmasÄ±n dedik. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir partinin genel baÅŸkanÄ± olursa, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12 üyesini kendi belirleyecek. Buradan adalet çÄ±kar mÄ±? AYM’ye güven duyulmaz. Peki biz bunu söylerken bugünü mü düÅŸünüyoruz? HayÄ±r Türkiye’nin geleceÄŸini düÅŸünüyoruz.

'SÖZ KONUSU VATANSA, GERÄ°SÄ° TEFERRUATTIR'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gazetecilerin sorusunu yanÄ±tladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na, Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiriler ve yarÄ±n ikili arasÄ±nda daha önceden planlanmÄ±ÅŸ görüÅŸme anÄ±msatÄ±larak, bu durumda Devlet Bahçeli ile görüÅŸüp görüÅŸmeyeceÄŸi soruldu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattÄ±r." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.