CHP'li vekiller Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

CHP milletvekili Tanju Ã–zcan ve Ä°zmir Milletvekili Ali YiÄŸit Ã–zcan'Ä±n aracÄ±yla kaza geÃ§irdi

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'Ä±n aracÄ±, TBMM Çankaya kapÄ±sÄ±ndaki açÄ±lÄ±r kapanÄ±r bariyere çarptÄ±.

BARÄ°YERLERE ÇARPTI

Özel ÅŸoförün kullandÄ±ÄŸÄ± Özcan'a ait 06 TNJ 14 plakalÄ± otomobil, TBMM'ye giriÅŸ iÅŸlemleri için Çankaya kapÄ±sÄ±na geldi.

Ä°ÅŸlemleri tamamlan araç içeri girmek için hareket ettiÄŸi sÄ±rada aniden açÄ±lÄ±r kapanÄ±r bariyer çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Åžoförün bariyerin açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmemesi üzerine otomobil bariyere çarptÄ±. Hava yastÄ±klarÄ± açÄ±lan araçta hasar oluÅŸtu.

"HIZIMIZ YÜKSEK OLSAYDI DAHA KÖTÜ OLURDU"

Meclis revirinde kontrolden geçirilen Özcan, saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirtti. Özcan, "Ä°ÅŸlemler tamamlandÄ±ktan sonra polis bize 'geçin' dedi, ancak hareket ettiÄŸimiz sÄ±rada bariyer açÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Bariyeri göremediÄŸimiz için kaza meydana geldi. Biz orada 30-35'le gidiyorduk, hÄ±zÄ±mÄ±z yüksek olsaydÄ± daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.

2 VEKÄ°LÄ°N DURUMU Ä°YÄ°

Özcan, araçta Ä°zmir Milletvekili Ali YiÄŸit'in de bulunduÄŸunu, onun da saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu bildirdi.