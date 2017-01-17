Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/01/2017 17:06

Meral AkÅŸener'den Mehmet Aslan paylaÅŸÄ±mÄ±

meral akÅŸener

MHP'den ihraÃ§ edilen genel baÅŸkan adayÄ± Meral AkÅŸener, Mehmet Aslan'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili paylaÅŸÄ±mda bulundu

MHP'den ihraç edilen genel baÅŸkan adayÄ± Meral AkÅŸener, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan MHP'li Mehmet Aslan için sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan yorum yaptÄ±. AkÅŸener, "Mehmet Aslan devlet büyüklerine hakaretten ifade veriyor.Kurultay isteyen herkesi cezalandÄ±rma yöntemlerini görüyoruz.KoltuÄŸa dokunan yanar" ifadelerini kullandÄ±.

 
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