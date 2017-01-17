Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/01/2017 20:30

Hulusi Akar NATO TÃ¼rkiye'ye terÃ¶rle mÃ¼cadelede somut destek vermeli dedi

Hulusi Akar

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar NATO'nun terÃ¶rizmle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye somut destek vermesi gerektiÄŸini duyurdu

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamÄ±nda daha fazla sorumluluk almasÄ± ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiÄŸini belirtti.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Orgeneral Akar, Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de gerçekleÅŸtirilen 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±.ToplantÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan oturumlarda, NATO komuta yapÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸlevselliÄŸinin deÄŸerlendirilmesi, Afganistan'da genel güvenlik durumu, burada icra edilen kararlÄ± destek görevi ve terörizmle mücadele konularÄ± görüÅŸüldü.

Orgeneral Akar tarafÄ±ndan, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamÄ±nda daha fazla sorumluluk almasÄ± ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiÄŸi konularÄ± gündeme getirildi. AyrÄ±ca Türkiye'nin Afganistan'da önceden olduÄŸu gibi sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye devam edeceÄŸi ifade edildi.Orgeneral Akar, çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, Ä°srail ve Ä°talya genelkurmay baÅŸkanlarÄ± ile ikili görüÅŸmelerde bulundu.

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