Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/01/2017 20:35

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m BirleÅŸik KrallÄ±k heyeti ile bir araya geldi

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m BirleÅŸik KrallÄ±k Avam KamarasÄ± heyeti ile bir araya geldi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BirleÅŸik KrallÄ±k Avam KamarasÄ± DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkanÄ± Crispin Blunt ve beraberindeki heyeti kabulünde, BirleÅŸik KrallÄ±k makamlarÄ±nÄ±n, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönlendirmesiyle vuku bulan 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda gösterdiÄŸi tavrÄ± takdir ettiklerini belirtti.BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, YÄ±ldÄ±rÄ±m, Blunt ve beraberindeki heyeti Çankaya KöÅŸkü'ndeki kabulünde, BirleÅŸik KrallÄ±k makamlarÄ±nÄ±n, FETÖ'nün yönlendirmesiyle vuku bulan 15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda gösterdiÄŸi tavrÄ± takdir ettiklerini bildirdi.Darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸan FETÖ mensuplarÄ±yla mücadelenin, demokratik hukuk devleti kurallarÄ± çerçevesinde, kararlÄ±lÄ±kla yürütülmeye devam edileceÄŸine dikkati çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaretin, Türkiye'nin, FETÖ'nün yanÄ± sÄ±ra DEAÅž ve PKK terör örgütlerine yönelik haklÄ± mücadelesinin de yakÄ±ndan gözlemlenebilmesi için önemli bir fÄ±rsat teÅŸkil ettiÄŸini ifade etti.BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da ikili ticari ve ekonomik iliÅŸkilerin mevcut olumlu seyrini sürdürmeyi arzu ettiklerini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu yönde Ä°ngiltere ile ikili iliÅŸkilerin her alanda geliÅŸtirilmesi için mevcut iradenin tam olduÄŸunu kaydetti.BirleÅŸik KrallÄ±k Avam KamarasÄ± DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi üyeleri de kabulleri için BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a teÅŸekkürlerini iletti.Heyet üyeleri, baÅŸta 15 Temmuz darbe giriÅŸimi olmak üzere son dönemde Türkiye'de yaÅŸanan hain terör saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlar için taziye diledi.GörüÅŸmede, ayrÄ±ca ikili iliÅŸkiler ve bölgesel konularda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.

 
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