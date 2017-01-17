BahÃ§eli'nin eleÅŸtirilerine karÅŸÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu SÃ¶z konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r dedi

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BahÃ§eli'nin CHP'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere karÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸi sorusuna "SÃ¶z konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r" ifadesinde bulundu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik eleÅŸtirileri anÄ±msatÄ±larak, bu durumda, yarÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde Bahçeli ile görüÅŸüp görüÅŸmeyeceÄŸi sorusuna, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattÄ±r." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"SÖZ KONUSU VATANSA GERÄ°SÄ° TEFERRUATTIR"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gazetecilerin sorusunu yanÄ±tladÄ±.CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na, Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiriler ve yarÄ±n ikili arasÄ±nda daha önceden planlanmÄ±ÅŸ görüÅŸme anÄ±msatÄ±larak, bu durumda Devlet Bahçeli ile görüÅŸüp görüÅŸmeyeceÄŸi soruldu.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattÄ±r." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

BAHÇELÄ° NE DEMÄ°ÅžTÄ°

YarÄ±n yapÄ±lmasÄ± beklenen görüÅŸme öncesinde ise Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede CHP'ye sert eleÅŸtiriler yöneltmiÅŸti. Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ilk tur oylamalarÄ±nda Meclis'te çeÅŸitli eylemlerle tepki gösteren CHP'li milletvekillerini eleÅŸtiren Bahçeli, "Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çÄ±kan yollarÄ± tÄ±kamak ve hatta kullanÄ±lamaz hale getirmek için olmadÄ±k yollara sapmÄ±ÅŸtÄ±r. TBMM'nde yaÅŸanan kürsü iÅŸgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarÄ±nÄ± mahcup edecektir" dedi. Bahçeli, "CHP ve yanÄ±nda hizalanmÄ±ÅŸ kaos ittifakÄ± akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çÄ±kma hakkÄ±nÄ± gasp etmeye kalkÄ±ÅŸtÄ±lar" ifadelerini kullandÄ±. Anayasa görüÅŸmelerinin 2. turuna iliÅŸkin olarak Bahçeli "Allah'Ä±n izniyle ÇarÅŸamba günü baÅŸlayacak ikinci tur görüÅŸmelerinden sonra Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi milletimizin önüne gelecektir. Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsÄ±z kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kÄ±zarmaktan kurtulamayacaktÄ±r" demiÅŸti.