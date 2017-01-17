Fas bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Menouar Alem'in yerel kÄ±yafeti o ziyarete damgasÄ±nÄ± vurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul ettiÄŸi Fas bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Menouar Alem yerel kÄ±yafetiyle Ã§ok konuÅŸuldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Fas KrallÄ±ÄŸÄ± Büyükelçisi Menouar Alem'i BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a güven mektubunu sunan Fas KrallÄ±ÄŸÄ± Büyükelçisi Alem'in, bu görevinden önce Fas KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi nezdinde daimi temsilcisi olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Menouar Alem, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± ziyarete yerel kÄ±yafetleriyle geldi. Yerel kÄ±yafetleriyle Alem ziyaret sÄ±rasÄ±nda ilgi odaÄŸÄ± oldu.