AKP'li vekil ÃœnÃ¼var Recep Ä°vedik 5 filminin o sahnesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu belirtti

Recep Ä°vedik 5 filminin TÃ¼rk-Azerbaycan dostluÄŸunu zedeleyeceÄŸini belirten TÃ¼rkiye-Azerbaycan ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± ÃœnÃ¼var, TÃ¼rk ve AzerbaycanlÄ± boksÃ¶rlerin mÃ¼sabakasÄ±ndaki abartÄ±lÄ± sahnenin filmden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Åžahan GÃ¶kbakar'a resmi mektup yollayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türkiye-Azerbaycan ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ±, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 'Recep Ä°vedik 5' filminde, Türk ve AzerbaycanlÄ± boksörlerin müsabakasÄ±ndaki abartÄ±lÄ± diyalog ve sahnelerin çÄ±kartÄ±lmasÄ± için Åžahan Gökbakar ve filmin yapÄ±mcÄ±sÄ±na mektup yazacak.

"SAHNELERDEN RAHATSIZ OLDUM"

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, önceki gün fragmanÄ± yayÄ±nlanan 'Recep Ä°vedik 5' filmine tepki gösterdi. Filmde, 'Recep Ä°vedik'in Türk sporcu olarak uluslararasÄ± arenadaki müsabakalarÄ±nÄ± gösteren sahnelerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ünüvar, "Filmde bir boks sahnesi var. Bu sahnede, Türk vatandaÅŸÄ± ile Azerbaycan vatandaÅŸÄ± iki boksörün müsabakasÄ± var. Orada diyaloglar ve mücadele var. Ben oradaki abartÄ±lÄ± diyaloglar ve sahnelerden rahatsÄ±z oldum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"ÜZÜLEN Ä°NSAN SAYISI ÇOK FAZLA OLACAKTIR"

Ünüvar, fragmanÄ± izleyen Azerbaycan'daki çok sayÄ±daki dostunun, kendisine ulaÅŸarak rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ilettiÄŸini söyledi. Türkiye ile Azerbaycan arasÄ±nda; aynÄ± dil, din, kültür, tarihi doku ve gönül coÄŸrafyasÄ±ndan gelmenin verdiÄŸi bir dostluk ve kardeÅŸlik olduÄŸunu vurgulayan Ünüvar, "Bir film sahnesi ile bu dostluk bozulur mu? Bozulmaz ama niçin böyle bir film sahnesinde birbirimizi rahatsÄ±z edecek, kÄ±racak bir diyalog, sahne olsun. AçÄ±kcasÄ± oradaki diyaloglardan rahatsÄ±z oldum. Siz güldürmeyi amaçlÄ±yor olabilirsiniz, belki buna gülen bir iki kiÅŸi de olabilir ama buna üzülen insan sayÄ±sÄ± çok daha fazla olacaktÄ±r" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"TÜRKÄ°YE-AZERBAYCAN KARDEÅžLÄ°ÄžÄ°NÄ° ZEDELEMEYE YÖNELÄ°K..."

Ä°ki ülke sporcularÄ±nÄ±n uluslararasÄ± arenalarda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± maçlarda, sporun getirdiÄŸi rekabetin koÅŸullarÄ± içerisinde centilmence mücadele ettiklerinin altÄ±nÄ± çizen Ünüvar, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Hangisi yenerse yener ama müsabaka bittikten sonra, maçÄ± kaybeden kazananÄ± centilmence tebrik eder. Türkiye ve Azerbaycan'Ä±n diÄŸer ülke sporcularÄ± ile mücadelesinde, Türkiye Azerbaycan'Ä±, Azerbaycan da Türkiye'yi tutar. AzerbaycanlÄ± sporcu baÅŸka ülkenin sporcusu ile yaptÄ±ÄŸÄ± maç sonunda ÅŸampiyon olunca Türk seyirciler Azerbaycan bayraÄŸÄ±nÄ± dalgalandÄ±rmaktan, Türk sporcu baÅŸka ülke sporcusu ile yaptÄ±ÄŸÄ± maç sonunda ÅŸampiyon olunca da AzerbaycanlÄ± seyirciler Türk BayraÄŸÄ±'nÄ± dalgalandÄ±rmaktan ve sporcuyu tebrik etmekten büyük mutluluk duyarlar. Bizim alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz sahne budur.

"BÄ°RÄ°LERÄ°NÄ°N AZÄžINA MALZEME VERMEMEK LAZIM"

Filmdeki o sahne, hem Türkiye-Azerbaycan kardeÅŸliÄŸini yansÄ±tmayan hem de sporun içindeki o centilmenlik duygularÄ±na biraz ters bir durum. Oradaki sahneler ve ifadeler, çok abartÄ±lÄ± ve realiteden de uzak bir tablo. Bu film bahane edilerek, ÅŸu anda çok üst düzeyde olan Türkiye-Azerbaycan dostluÄŸunu ve kardeÅŸliÄŸini zedelemeye yönelik birilerinin aÄŸzÄ±na malzeme vermemek lazÄ±m."

ÅžAHAN'A MEKTUP YAZACAK

Necdet Ünüvar, filmin oyuncusu Åžahan Gökbakar ve yapÄ±mcÄ±sÄ±na, filmle ilgili rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren mektup yazacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gökbakar'Ä±n instagram hasabÄ±nda, fragmanÄ±n altÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, "Türkiye ve Azerbaycan dostluÄŸunun ve kardeÅŸliÄŸinin çok önemli olduÄŸunu" vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ünüvar, mektubunda, Türkiye ve Azerbaycan arasÄ±ndaki iliÅŸkileri doÄŸru yansÄ±tmayan o sahnenin, filmden çÄ±kartÄ±lmasÄ±nÄ± rica edeceÄŸini bildirdi.Ünüvar, filmde o sahnenin olmamasÄ±nÄ±n, Türkiye-Azerbaycan arasÄ±ndaki kadim dostluk açÄ±sÄ±ndan daha önemli olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü kaydetti.