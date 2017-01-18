Bakan IÅŸÄ±k Askeri arazileri kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in veririz dedi

Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz sonrasÄ± askeri arazilerin kentlerin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§erek, bunlarÄ±n hem alt yapÄ± hem de Ã¼st yapÄ± anlamÄ±nda pahalÄ± olduÄŸunu belirtti. IÅŸÄ±k, aynÄ± zamanda bu arazilerin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in deÄŸerlendirileceÄŸini de sÃ¶yledi.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kent dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ± alÄ±nan askeri arazilere yönelik bilgi verdi. IÅŸÄ±k, askeri arazilerin deÄŸerlendirilmesinde üç prensibi benimsediklerini belirterek, önceliklerinin Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin ihtiyacÄ± olduÄŸunu söyledi. Askeri arazilerin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n da bir maliyeti olduÄŸunu kaydeden IÅŸÄ±k, "Dev tesisleri bir yerden kaldÄ±rÄ±p baÅŸka bir yere götüreceÄŸiz. AltyapÄ±yÄ± ve üstyapÄ±yÄ± götürmenin maliyeti ayrÄ± ayrÄ± yüksek." dedi.

'TAÅžINMANIN MALÄ°YETÄ° VAR'

IÅŸÄ±k, kentsel dönüÅŸüm ihtiyacÄ± için askeri arazilerin deÄŸerlendirileceÄŸini ifade ederek, "Åžehir içinde kalmÄ±ÅŸ yeÅŸil alanlar mutlaka korunacak. TaÅŸÄ±nacak alanlarÄ±n tamamÄ± yeÅŸil alan deÄŸil. Buna göre kentsel dönüÅŸüm ihtiyacÄ± da gözetilecek. DiÄŸer kurumlarla bu temel prensipleri konuÅŸtuk. TaÅŸÄ±nma maliyetleri de önemli. Bu üçünü dengeleyecek bir formülasyon, anlayÄ±ÅŸ içinde hareket edeceÄŸiz." bilgisini verdi.Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na tanÄ±nan yetkiyle de bazÄ± adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ±, Konya'da kent içinde kalan cephanelik için Konya Belediyesi ile çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren IÅŸÄ±k, bu alanlarÄ±n ücretsiz verilmeyeceÄŸini vurguladÄ±, "Belediye ile detaylarÄ± konuÅŸuluyor. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±na alacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

TEK TEK TESPÄ°T EDÄ°LÄ°YOR

Askeri arazilerin durumuna yönelik çalÄ±ÅŸmayÄ± Milli Savunma, Maliye ile Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±klarÄ± ortak yapÄ±yor. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, büyük ÅŸehirler baÅŸta olmak üzere, kentsel dönüÅŸüm yapÄ±lan illerdeki askeri arazileri inceliyor. 3 bakanlÄ±ÄŸÄ±n kurduÄŸu komisyon da 81 ildeki askeri arazileri tek tek çÄ±karacak. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, taÅŸÄ±nacak arazileri belirleyecek. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu arazilerden yeÅŸil alan niteliÄŸi bulunmayanlarÄ± kentsel dönüÅŸüm için planlayacak. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± da askeri tesisler için kent dÄ±ÅŸÄ±nda yeni hazine arazileri tahsis edecek. Askerlik ÅŸubesi gibi tesisler kent içinde kalmaya devam ederken, tank taburlarÄ±, cephanelik ve atÄ±ÅŸ alanlarÄ± gibi yapÄ±lar ise taÅŸÄ±nacak.