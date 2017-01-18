Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/01/2017 12:15

Ä°ki lider gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve bahÃ§eli

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin sona ermesiyle aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçti.CHP ve MHP liderleri bugün Meclis'te bir araya geldi. YaklaÅŸÄ±k 45 dakika süren görüÅŸmenin ardÄ±ndan iki lider basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. AçÄ±klama oldukça kÄ±saydÄ±. MHP'nin Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir siyasi partisi olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci tur görüÅŸmeleri öncesi Devlet Bahçeli'den randevu istediÄŸini hatÄ±rlatarak, "Bugünlerde benim ÅŸahsen görüÅŸmeye ihtiyacÄ±m vardÄ±. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± paylaÅŸtÄ±m. Kendisine çok teÅŸekkür ederim" dedi.Devlet Bahçeli ise, "Genel BaÅŸkan gereÄŸini söylediler" diyerek açÄ±klama yapmadÄ±.

 
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Ä°ki lider 45 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'inin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi 45 dakika sÃ¼rdÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.


CHP ve MHP lideri anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bir araya geldi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Meclis'te anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 2. tur oylamasÄ±ndan Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve devlet bahÃ§eli

Ä°ki lider arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme baÅŸladÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun talebi Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kabul etti. Ä°ki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±