Ä°ki lider gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin sona ermesiyle aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçti.CHP ve MHP liderleri bugün Meclis'te bir araya geldi. YaklaÅŸÄ±k 45 dakika süren görüÅŸmenin ardÄ±ndan iki lider basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. AçÄ±klama oldukça kÄ±saydÄ±. MHP'nin Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir siyasi partisi olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci tur görüÅŸmeleri öncesi Devlet Bahçeli'den randevu istediÄŸini hatÄ±rlatarak, "Bugünlerde benim ÅŸahsen görüÅŸmeye ihtiyacÄ±m vardÄ±. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± paylaÅŸtÄ±m. Kendisine çok teÅŸekkür ederim" dedi.Devlet Bahçeli ise, "Genel BaÅŸkan gereÄŸini söylediler" diyerek açÄ±klama yapmadÄ±.