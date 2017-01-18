CHP ve MHP lideri anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bir araya geldi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Meclis'te anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 2. tur oylamasÄ±ndan Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüÅŸmeleri tamamlanan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifini görüÅŸmek üzere Meclis'te bir araya geldi.

CHP GRUP BAÅžKANVEKÄ°LLERÄ° GÖRÜÅžMEYE KATILMADI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ndan Bahçeli'ye gelen görüÅŸme teklifinin ardÄ±ndan iki lider az önce biraraya geldi. GörüÅŸmede saat 12.00 itibarÄ±yla baÅŸladÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na eÅŸlik eden CHP Grup BaÅŸkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüÅŸmeye katÄ±lmamasÄ± dikkat çekti.

2. TUR BAÅžLIYOR

Öte yandan Meclis'te anayasa görüÅŸmelerinin 2. tur oylamasÄ± da bugün baÅŸlayacak.