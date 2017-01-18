Ä°ki lider 45 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'inin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi 45 dakika sÃ¼rdÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüÅŸmeleri tamamlanan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifini görüÅŸmek üzere Meclis'te bir araya geldi. GörüÅŸme 45 dakika sürdü.

KILIÇDAROÄžLU KISA KONUÅžTU, BAHÇELÄ° TEK CÜMLEYLE CEVAP VERDÄ°

45 dakika süren zirve sonrasÄ± iki lider gazetecilerin karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Bahçeli'nin CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu buluÅŸma sonrasÄ±, "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim ÅŸahsen görüÅŸmeye ihtiyacÄ±m vardÄ±. SayÄ±n BaÅŸkanÄ± ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± paylaÅŸtÄ±m. Kendisine çok teÅŸekkür ederim" dedi. MHP Lideri Bahçeli ise "Genel BaÅŸkanÄ±m gereÄŸini söylediler" deyip daha fazla açÄ±klama yapmadÄ±.

CHP GRUP BAÅžKANVEKÄ°LLERÄ° GÖRÜÅžMEYE KATILMADI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ndan Bahçeli'ye gelen görüÅŸme teklifinin ardÄ±ndan iki lider az önce biraraya geldi. GörüÅŸmede saat 12.00 itibarÄ±yla baÅŸladÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na eÅŸlik eden CHP Grup BaÅŸkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüÅŸmeye katÄ±lmamasÄ± dikkat çekti.

2. TUR BAÅžLIYOR

Öte yandan Meclis'te anayasa görüÅŸmelerinin 2. tur oylamasÄ± da bugün baÅŸlayacak