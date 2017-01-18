CHP'li BÃ¶ke KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve BahÃ§eli arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in ne dedi

CHP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek BÃ¶ke, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda TBMM'de toplandÄ±.CHP Parti Sözcüsü ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek Böke, MYK toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu ve sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci tur görüÅŸmelerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Böke, "Bugün tarihi bir gün. Çünkü bu rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi cumhuriyetimizi, demokrasimizi, hepimizin geleceÄŸini yok etmek istiyor. Bu Meclis'i feshetmek istiyor." ifadesini kullandÄ±.

CHP'nin teklifin tüm aÅŸamalarÄ±ndan bugüne AK Parti'nin hukuka uymayan, kimi zaman kaba güç kullanÄ±mÄ±na kadar giden her türlü baskÄ±sÄ±na raÄŸmen, onurlu ve Cumhuriyetin kurucu partisine yakÄ±ÅŸan bir mücadele verdiÄŸini belirten Böke, ÅŸöyle devam etti:

"Birileri seçmenlerinden aldÄ±klarÄ± kutsal emaneti sarayÄ±n vesayetine sokmak için uÄŸraÅŸÄ±yor, birileri ise namuslarÄ± üzerine yemin ederek emanet aldÄ±ÄŸÄ± anayasaya, cumhuriyete ve demokratik düzene sahip çÄ±kmak için mücadele veriyor. Biz CHP olarak, anayasanÄ±n, Ä°çtüzük'ün, hukukun ve milletin bizlere yüklemiÅŸ olduÄŸu yükümlülükleri ve sorumluluklarÄ± yerine getirmek üzere hepimizin hakkÄ±nÄ± ve geleceÄŸini korumak üzere mücadele etmeye ve gerçekleri anlatmaya devam edeceÄŸiz. AKP ve ortaklarÄ±nÄ±n cebren ve hile ile de olsa kabul ettirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bu rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine sonuna kadar direneceÄŸiz. Hukukun, Ä°çtüzük'ün ve anayasanÄ±n bize verdiÄŸi bütün haklarÄ± kullanmaya ve bu kapsamda Meclisi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi AKP ve ortaklarÄ±na yÄ±ktÄ±rmamaya bir kez daha söz veriyoruz."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu-Bahçeli görüÅŸmesi

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bugün MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeye iliÅŸkin soru üzerine Böke, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun görüÅŸme sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara iÅŸaret etti.

MHP'nin Türkiye siyasi tarihinin önemli bir partisi olduÄŸuna dikkati çeken Böke, "Esas olan vatandÄ±r, gerisi teferruattÄ±r diyen yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±zla SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Bahçeli ile bir görüÅŸme yaptÄ±. Bizim için Türkiye'nin çÄ±karlarÄ± öncelikli olduÄŸu için bu görüÅŸmeyi önemsiyoruz. Nezaket çerçevesi içinde 45 dakikalÄ±k bir görüÅŸme gerçekleÅŸmiÅŸ ve SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Türkiye'nin geleceÄŸine iliÅŸkin bütün kaygÄ±larÄ± bu görüÅŸme çerçevesinde paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizler Türkiye'nin ortak geleceÄŸinin yeniden birlikte inÅŸa edilmesi için atÄ±lmasÄ± gereken her adÄ±mÄ± atmaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"Twitter'daki yazÄ±ÅŸmalar birer teferruattÄ±r"

GörüÅŸme öncesi Bahçeli'nin sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla CHP'ye iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n gündeme gelip gelmediÄŸinin sorulmasÄ± üzerine de Böke, "Esas olan vatandÄ±r gerisi teferruattÄ±r derken; bizim gözümüzde esas olan vatan, Twitter'daki yazÄ±ÅŸmalar birer teferruattÄ±r. Bu teferruatlarÄ±n detayÄ±nÄ±n sorulmasÄ± gereken merci biz deÄŸiliz, MHP'dir." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

"KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu- Bahçeli görüÅŸmesinden umutlu musunuz?" ÅŸeklindeki soruya da Böke, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"CHP'nin bir umudu var; o da Türkiye. Ve Türkiye'yi temsil ediyor olan vicdanÄ± ve aklÄ± hür vekillerin varlÄ±ÄŸÄ±. Biz geçtiÄŸimiz hafta CHP'nin hatipleri milletvekillerine seslendik; 'demokrasi, hukuk, hepimiz için bir ihtiyaç, kalkÄ±nma ve refah hepimiz için ortak hedef' dedik. Bu ortak hedefi gerçekleÅŸtirmenin tek yolu da Türkiye'nin cumhuriyetini ve o cumhuriyetin dayandÄ±ÄŸÄ± demokrasiyi, çok partili düzeni güçlendirmekten geçiyor. Ben vicdanÄ± ve aklÄ± hür yüzlerce milletvekilinin Türkiye'nin bu ortak geleceÄŸine dönük adÄ±m atacaÄŸÄ±ndan tereddüt duymuyorum. DolayÄ±sÄ±yla bizim umudumuz bir görüÅŸmeyle ÅŸekillenecek bir ÅŸey deÄŸil. Bizim umudumuz, 80 milyonun geleceÄŸini ciddiye alan vekillerin varlÄ±ÄŸÄ±."