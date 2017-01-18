Mecliste Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 2. turunda birinci maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardÄ±ndan, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin ikinci tur müzakerelerine geçildi.Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nÄ±n "yargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek. Buna göre, yargÄ± yetkisinin, Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hüküm, "baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.

Madde üzerinde önerge iÅŸlemleri baÅŸlamadan önce CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, yerinden söz alarak, usul tartÄ±ÅŸmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Bunun üzerine TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahçekapÄ±lÄ±, birleÅŸime ara verdi.

Ä°kinci tur

Ä°kinci tur, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduÄŸu için büyük önem taÅŸÄ±yor. Maddeler ayrÄ± ayrÄ± oylandÄ±ktan sonra teklifin tümünün oylamasÄ± yapÄ±lacak. Kabul oyu, referandum sÄ±nÄ±rÄ± olan 330'un altÄ±nda kalan madde düÅŸmüÅŸ olacak. Teklifin tümünün oylamasÄ±nda, kabul oyu 330'un altÄ±nda kalÄ±rsa maddeler 330 ve üzerinde oy almÄ±ÅŸ olsa da teklifin tamamÄ± düÅŸmüÅŸ sayÄ±lacak. Ä°kinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüÅŸme açÄ±lmayacak; konuÅŸmalar yapÄ±lmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen deÄŸiÅŸiklik önergeleri görüÅŸülecek. Birinci turda üzerinde deÄŸiÅŸiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda önerge verilemeyecek.Ä°kinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapÄ±lacak.