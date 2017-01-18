Meclis Genel Kurulunda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ madde oylanÄ±yor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. madde kabul edildi. Åžimdi ise yapÄ±lan gizli oylama ile 3. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin görüÅŸmelerine baÅŸlandÄ±. Ä°kinci maddesi 342 oyla kabul edildi.

Teklifin 3'üncü maddesi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin gizli oylamasÄ±na geçildi.Oylama öncesinde maddeye iliÅŸkin önerge iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±. CHP BartÄ±n Milletvekili Muhammet RÄ±za YalçÄ±nkaya, Meclis'in tarihi bir kararÄ±n eÅŸiÄŸinde olduÄŸunu, Cumhuriyet tarihinin en karanlÄ±k ve en belirsiz günlerinden geçildiÄŸini öne sürdü.CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi. TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahçekapÄ±lÄ±'nÄ±n gizli oylamanÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gizli oylamaya geçildi.Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlar" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramayacak.

Teklifin 2'inci maddesi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüÅŸmeleri yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 4 boÅŸ oy çÄ±ktÄ±.Maddeye göre, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±lacak.

Teklifin 1'inci maddesi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüÅŸmeleri yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 345 kabul, 140 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 1 boÅŸ oy çÄ±ktÄ±. Meclis BaÅŸkanvekili BahçekapÄ±lÄ±, gönderilen özel vekaletnameler uyarÄ±nca BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek adÄ±na BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ adÄ±na Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu adÄ±na ise Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç'Ä±n vekaleten oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanÄ±n "yargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.Buna göre, yargÄ± yetkisinin, Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hüküm, "baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.

Ä°kinci tur

Ä°kinci tur, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduÄŸu için büyük önem taÅŸÄ±yor. Maddeler ayrÄ± ayrÄ± oylandÄ±ktan sonra teklifin tümünün oylamasÄ± yapÄ±lacak. Kabul oyu, referandum sÄ±nÄ±rÄ± olan 330'un altÄ±nda kalan madde düÅŸmüÅŸ olacak. Teklifin tümünün oylamasÄ±nda, kabul oyu 330'un altÄ±nda kalÄ±rsa maddeler 330 ve üzerinde oy almÄ±ÅŸ olsa da teklifin tamamÄ± düÅŸmüÅŸ sayÄ±lacak. Ä°kinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüÅŸme açÄ±lmayacak; konuÅŸmalar yapÄ±lmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen deÄŸiÅŸiklik önergeleri görüÅŸülecek. Birinci turda üzerinde deÄŸiÅŸiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda önerge verilemeyecek.Ä°kinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapÄ±lacak.