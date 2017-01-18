Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/01/2017 20:53

Meclis Genel Kurulunda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ madde oylanÄ±yor

meclis genel kurulu

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. madde kabul edildi. Åžimdi ise yapÄ±lan gizli oylama ile 3. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin görüÅŸmelerine baÅŸlandÄ±. Ä°kinci maddesi 342 oyla kabul edildi.

Teklifin 3'üncü maddesi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin gizli oylamasÄ±na geçildi.Oylama öncesinde maddeye iliÅŸkin önerge iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±. CHP BartÄ±n Milletvekili Muhammet RÄ±za YalçÄ±nkaya, Meclis'in tarihi bir kararÄ±n eÅŸiÄŸinde olduÄŸunu, Cumhuriyet tarihinin en karanlÄ±k ve en belirsiz günlerinden geçildiÄŸini öne sürdü.CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi. TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahçekapÄ±lÄ±'nÄ±n gizli oylamanÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gizli oylamaya geçildi.Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlar" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramayacak.

Teklifin 2'inci maddesi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüÅŸmeleri yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 4 boÅŸ oy çÄ±ktÄ±.Maddeye göre, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±lacak.

Teklifin 1'inci maddesi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüÅŸmeleri yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 345 kabul, 140 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 1 boÅŸ oy çÄ±ktÄ±. Meclis BaÅŸkanvekili BahçekapÄ±lÄ±, gönderilen özel vekaletnameler uyarÄ±nca BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek adÄ±na BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ adÄ±na Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu adÄ±na ise Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç'Ä±n vekaleten oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanÄ±n "yargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.Buna göre, yargÄ± yetkisinin, Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hüküm, "baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.

Ä°kinci tur

Ä°kinci tur, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduÄŸu için büyük önem taÅŸÄ±yor. Maddeler ayrÄ± ayrÄ± oylandÄ±ktan sonra teklifin tümünün oylamasÄ± yapÄ±lacak. Kabul oyu, referandum sÄ±nÄ±rÄ± olan 330'un altÄ±nda kalan madde düÅŸmüÅŸ olacak. Teklifin tümünün oylamasÄ±nda, kabul oyu 330'un altÄ±nda kalÄ±rsa maddeler 330 ve üzerinde oy almÄ±ÅŸ olsa da teklifin tamamÄ± düÅŸmüÅŸ sayÄ±lacak. Ä°kinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüÅŸme açÄ±lmayacak; konuÅŸmalar yapÄ±lmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen deÄŸiÅŸiklik önergeleri görüÅŸülecek. Birinci turda üzerinde deÄŸiÅŸiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda önerge verilemeyecek.Ä°kinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapÄ±lacak. 

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meclis genel kurulu

3. madde Meclis Genel Kurulundan geÃ§ti

TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesi de yapÄ±lan oylama sonucu kabul edildi

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilen 1. ve 2. maddesinin iÃ§eriÄŸi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. maddeleri oy Ã§oÄŸunluÄŸu ile kabul edildi


Saadet partisi referandum oyunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu referanduma "hayÄ±r" oyu vereceklerini sÃ¶yledi.