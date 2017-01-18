Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/01/2017 20:53

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen BahÃ§eli'nin yÃ¼z ifadesi dikkat Ã§ekti


BugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n ikinci turundan Ã¶nce konuÅŸan BahÃ§eli'nin yÃ¼z ifadesi objektiflere Ã¼zgÃ¼n ve sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ gibi yansÄ±dÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini öngören Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini görüÅŸmek üzere geçtiÄŸimiz günlerde CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, MHP lideri Bahçeli'den randevu talep etmiÅŸti. Bahçeli'nin kabul ettiÄŸi görüÅŸme Meclis'te gerçekleÅŸti.

YÜZÜNDEKÄ° ÜZGÜN Ä°FADE OBJEKTÄ°FLERE YANSIDI

GörüÅŸme sÄ±rasÄ±nda Bahçeli'nin yüz ifadeleri dikkat çekti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Anayasa deÄŸiÅŸikiliÄŸi konusunda farklÄ± düÅŸüncelere sahip olan Bahçeli'nin yüzündeki yorgun, sÄ±kkÄ±n ve üzgün ifade objektiflere yansÄ±dÄ±.

CHP'YÄ° TOPA TUTMUÅžTU

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi MHP lideri Bahçeli Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± tweet'lerle Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine "hayÄ±r" diyen CHP'yi topa tutmuÅŸtu. Bahçeli'nin TBMM'deki odasÄ±nda gerçekleÅŸen görüÅŸme yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sürdü.

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meclis genel kurulu

3. madde Meclis Genel Kurulundan geÃ§ti

TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesi de yapÄ±lan oylama sonucu kabul edildi

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilen 1. ve 2. maddesinin iÃ§eriÄŸi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. maddeleri oy Ã§oÄŸunluÄŸu ile kabul edildi


Saadet partisi referandum oyunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu referanduma "hayÄ±r" oyu vereceklerini sÃ¶yledi.