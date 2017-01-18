KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen BahÃ§eli'nin yÃ¼z ifadesi dikkat Ã§ekti

BugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n ikinci turundan Ã¶nce konuÅŸan BahÃ§eli'nin yÃ¼z ifadesi objektiflere Ã¼zgÃ¼n ve sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ gibi yansÄ±dÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini öngören Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini görüÅŸmek üzere geçtiÄŸimiz günlerde CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, MHP lideri Bahçeli'den randevu talep etmiÅŸti. Bahçeli'nin kabul ettiÄŸi görüÅŸme Meclis'te gerçekleÅŸti.

YÜZÜNDEKÄ° ÜZGÜN Ä°FADE OBJEKTÄ°FLERE YANSIDI

GörüÅŸme sÄ±rasÄ±nda Bahçeli'nin yüz ifadeleri dikkat çekti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Anayasa deÄŸiÅŸikiliÄŸi konusunda farklÄ± düÅŸüncelere sahip olan Bahçeli'nin yüzündeki yorgun, sÄ±kkÄ±n ve üzgün ifade objektiflere yansÄ±dÄ±.

CHP'YÄ° TOPA TUTMUÅžTU

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi MHP lideri Bahçeli Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± tweet'lerle Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine "hayÄ±r" diyen CHP'yi topa tutmuÅŸtu. Bahçeli'nin TBMM'deki odasÄ±nda gerçekleÅŸen görüÅŸme yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sürdü.