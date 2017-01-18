Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/01/2017 21:07

Saadet partisi referandum oyunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±


Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu referanduma "hayÄ±r" oyu vereceklerini sÃ¶yledi.

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüÅŸmelerine bugün geçilecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulmasÄ± durumunda parti olarak "hayÄ±r" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± söyledi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÄ°

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konularÄ± deÄŸerlendiren KaramollaoÄŸlu, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failinin yakalanmasÄ±nÄ±n sevindirici bir geliÅŸme olduÄŸunu belirtti. KaramollaoÄŸlu, olayÄ±n birden fazla ÅŸüphelisinin olduÄŸuna dair, doÄŸruluÄŸu kesinleÅŸmemiÅŸ haberlerin yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek soruÅŸturmanÄ±n selameti için bu belirsizliÄŸin bir an önce giderilmesini istedi.

"KIBRIS'A VERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z DESTEÄžÄ° ÇEKEMEYÄ°Z"

KÄ±brÄ±s müzakerelerine de deÄŸinen KaramollaoÄŸlu, Türkiye'nin, "Ada'daki garantörlüÄŸü" konusunda taviz vermemesi gerektiÄŸini belirterek, RumlarÄ±n geçmiÅŸte olduÄŸu gibi bugün de yapÄ±lacak olasÄ± bir antlaÅŸmaya uymayacaklarÄ±nÄ± ifade etti.KaramollaoÄŸlu, Türkiye'nin enerjisini Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararasÄ± alanda tanÄ±nmasÄ± için harcamasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, "KKTC'nin tanÄ±nmasÄ± için Türkiye bir atak baÅŸlatmalÄ±dÄ±r. Türkiye stratejik konumu ve doÄŸal kaynaklarÄ± açÄ±sÄ±ndan DoÄŸu Akdeniz'in en önemli bölgesindedir. Bu nedenle KÄ±brÄ±s'a verdiÄŸimiz desteÄŸi çekemeyiz." dedi.

"TEKLÄ°FÄ°N MEVCUT HALÄ°NE 'HAYIR' OYU VERÄ°YORUZ"

Mecliste ilk tur görüÅŸmeleri tamamlanan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesine özen gösterilmediÄŸini savunan KaramollaoÄŸlu, yetkinin tek elde toplanmasÄ±nÄ±n milli iradenin temsili noktasÄ±nda sorunlara neden olacaÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Parti olarak deÄŸiÅŸiklikle ilgili görüÅŸlerini daha önce açÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ±, bu konuda yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k ve ilgi kurumlara gönderdiklerini anlatan KaramollaoÄŸlu, "Teklif, referanduma götürülmeden endiÅŸelerimizi doÄŸrular geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini içeren teklifin mevcut haliyle referanduma sunulmasÄ± durumunda, böyle bir teklife destek vermemiz mümkün deÄŸil. Biz bunu desteklemeyiz, yani 'hayÄ±r' oyu veririz. SorumluluÄŸumuz buna imkan vermez. Bunun, bugünden bilinmesinde fayda görüyoruz." diye konuÅŸtu.

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