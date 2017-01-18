Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilen 1. ve 2. maddesinin iÃ§eriÄŸi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. maddeleri oy Ã§oÄŸunluÄŸu ile kabul edildi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci turunda 1. maddenin oylamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Oylama sonucunda 1. Madde 345 oyla kabul edildi.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 2’nci tur görüÅŸmelerinde 'yargÄ± yetkisi’ baÅŸlÄ±klÄ± birinci maddenin oylamasÄ± için 486 vekil sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. SandÄ±ktan 345 kabul, 140 red ve 1 oy ise boÅŸ çÄ±ktÄ±.Bu maddeye göre YargÄ± yetkisinin, Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hüküm, ’BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z’ mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.

1. MADDEDE NE VAR?

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 1. Maddesi’yle ilgili düzenleme ÅŸu ÅŸekilde:

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n 9 uncu maddesine “baÄŸÄ±msÄ±z” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsÄ±z” ibaresi eklenmiÅŸtir.

2. MADDE DE KABUL EDÄ°LDÄ°

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüÅŸmeleri yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 4 boÅŸ oy çÄ±ktÄ±. Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi ile milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±lacak.