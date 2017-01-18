3. madde Meclis Genel Kurulundan geÃ§ti

TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesi de yapÄ±lan oylama sonucu kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde 342 oyla kabul edildi. Teklifin 3. maddesine göre milletvekili seçilme yaÅŸÄ± 18'e indirilecek.TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde oylamasÄ±na 485 milletvekili katÄ±ldÄ±. 3. madde 342 kabul, 137 ret oyu aldÄ±. 3 oy boÅŸ çÄ±karken, 3 oy da geçersiz sayÄ±ldÄ±.3. maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek. ‘Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlar' milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramayacak.