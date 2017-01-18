Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/01/2017 21:36

3. madde Meclis Genel Kurulundan geÃ§ti

meclis genel kurulu

TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesi de yapÄ±lan oylama sonucu kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde 342 oyla kabul edildi. Teklifin 3. maddesine göre milletvekili seçilme yaÅŸÄ± 18'e indirilecek.TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 3. madde oylamasÄ±na 485 milletvekili katÄ±ldÄ±. 3. madde 342 kabul, 137 ret oyu aldÄ±. 3 oy boÅŸ çÄ±karken, 3 oy da geçersiz sayÄ±ldÄ±.3. maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek. ‘Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlar' milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramayacak. 

 
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anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilen 1. ve 2. maddesinin iÃ§eriÄŸi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. maddeleri oy Ã§oÄŸunluÄŸu ile kabul edildi


Saadet partisi referandum oyunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu referanduma "hayÄ±r" oyu vereceklerini sÃ¶yledi.

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Meclis'te milletvekillerine kÃ¶fte partisi

AK Parti Bursa Milletvekilleri, anayasa oylamalarÄ±nÄ±n ikinci turu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda Meclis Ãœyeler LokantasÄ±'nda milletvekillerine kÃ¶fte partisi verdi