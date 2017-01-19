Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/01/2017 06:38

TBMM Genel Kurulu'nda ilk 7 madde kabul edildi

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

Meclis Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 2. turunun ilk 7 maddesi kabul edildi

Genel Kurul'da 340 oyla kabul edilen 7. madde iki turlu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin nasÄ±l gerçekleÅŸtirileceÄŸini düzenliyor.

Kabul edilen maddelerde neler var?

1. madde, anayasanÄ±n "YargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yargÄ± yetkisinin, Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hükmü, "BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtiriyor.

2. madde, milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±yor.

3. madde, milletvekili seçilme yaÅŸÄ±nÄ± 25'ten 18'e düÅŸürüyor.

4. madde, milletvekili ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin aynÄ± gün yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor.

5. madde, Bakanlar Kurulu'nu denetlemeyi Meclis'in görev ve yetkileri arasÄ±ndan çÄ±karÄ±yor.

6. madde, milletvekillerinin yürütmenin baÅŸÄ±na soru sorma yetkisini kaldÄ±rÄ±yor. Mevcut düzenlemede yürütmenin baÅŸÄ± olan baÅŸbakana yazÄ±lÄ± soru sorulabilirken yeni düzenleme ile yürütmenin baÅŸÄ± olacak cumhurbaÅŸkanÄ±na deÄŸil, yalnÄ±zca cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara soru sorulabilecek.

7. madde, iki turlu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin nasÄ±l gerçekleÅŸtirileceÄŸini düzenliyor.CHP'lilerden 'rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± ayaktayÄ±z' eylemi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi görüÅŸmelerinin ikinci turu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin protestosuna da sahne oldu.

DoÄŸan Haber AjansÄ± (DHA), CHP milletvekillerinin 'rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± ayaktayÄ±z' çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak, Meclis'te bir dakika ayakta durma eylemi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

DHA'nÄ±n haberinde, CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel'in "81 ilin meydanlarÄ±nda, sokaklarÄ±nda milletimiz, bizlerle birlikte rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± ayaktadÄ±r" dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°kinci tur belirleyici

Parlamenter sistemden baÅŸkanlÄ±k sistemine geçiÅŸi öngören ancak içeriÄŸinde "BaÅŸkan" yerine "CumhurbaÅŸkanÄ±" ifadesi kullanÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde ilk tur görüÅŸmeleri geçtiÄŸimiz Pazar günü sona ermiÅŸti. Teklifin 18 maddesi de birinci tur oylamalarÄ± sonucunda kabul edilmiÅŸti.

Ancak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin TBMM'de kabul edilmesi için asÄ±l belirleyici olan, ikinci tur oylamalarÄ±.

Ä°lk turda maddeler 330 oyun altÄ±nda bir kabulle geçmiÅŸ olsa bile, ikinci tur oylamada bu sayÄ±nÄ±n üstüne çÄ±kÄ±lmasÄ± maddenin kabul edileceÄŸi anlamÄ±na geliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri görüÅŸmeye açÄ±lmÄ±yor. Sadece maddeler üzerinde verilen deÄŸiÅŸiklik önergeleri tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Birinci turda üzerinde deÄŸiÅŸiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda, ikinci turda önerge verilemiyor.

Meclis üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te üç çoÄŸunluÄŸu gerekiyor

Ä°kinci turda da teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸunun, yani en az 330 milletvekilinin "Evet" oyu vermesi ÅŸartÄ± aranÄ±yor. Bu oylamalar gizli yapÄ±lacak.

Ä°kinci turda, 330'un altÄ±nda oy alan madde tekliften düÅŸecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde teklif, CumhurbaÅŸkanÄ±nca da onaylanÄ±p Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±kdan 60 gün sonraki ilk pazar günü referanduma sunulacak.

Teklifin referandumda kabul edilmiÅŸ sayÄ±lmasÄ± için, kullanÄ±lan geçerli oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan bir fazlasÄ±nÄ±n "Evet" olmasÄ± gerekiyor.

Reddedilirse bir yÄ±l içinde Meclis'e getirilemiyor

TBMM tarafÄ±ndan reddedilen kanun tasarÄ± veya teklifler, redddilmesinin üzerinden 1 yÄ±l geçmedikçe aynÄ± yasama dönemi içinde tekrar TBMM'ye getirilemiyor.

CumhurbaÅŸkanÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ±, bir daha görüÅŸülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ±n bu kanunlarÄ± 15 gün içerisinde incelemesi gerekiyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

meclis genel kurulu

3. madde Meclis Genel Kurulundan geÃ§ti

TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesi de yapÄ±lan oylama sonucu kabul edildi

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilen 1. ve 2. maddesinin iÃ§eriÄŸi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. maddeleri oy Ã§oÄŸunluÄŸu ile kabul edildi


Saadet partisi referandum oyunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu referanduma "hayÄ±r" oyu vereceklerini sÃ¶yledi.