TBMM Genel Kurulu'nda ilk 7 madde kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 2. turunun ilk 7 maddesi kabul edildi

Genel Kurul'da 340 oyla kabul edilen 7. madde iki turlu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin nasÄ±l gerçekleÅŸtirileceÄŸini düzenliyor.

Kabul edilen maddelerde neler var?

1. madde, anayasanÄ±n "YargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yargÄ± yetkisinin, Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hükmü, "BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtiriyor.

2. madde, milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±yor.

3. madde, milletvekili seçilme yaÅŸÄ±nÄ± 25'ten 18'e düÅŸürüyor.

4. madde, milletvekili ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin aynÄ± gün yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor.

5. madde, Bakanlar Kurulu'nu denetlemeyi Meclis'in görev ve yetkileri arasÄ±ndan çÄ±karÄ±yor.

6. madde, milletvekillerinin yürütmenin baÅŸÄ±na soru sorma yetkisini kaldÄ±rÄ±yor. Mevcut düzenlemede yürütmenin baÅŸÄ± olan baÅŸbakana yazÄ±lÄ± soru sorulabilirken yeni düzenleme ile yürütmenin baÅŸÄ± olacak cumhurbaÅŸkanÄ±na deÄŸil, yalnÄ±zca cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara soru sorulabilecek.

7. madde, iki turlu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin nasÄ±l gerçekleÅŸtirileceÄŸini düzenliyor.CHP'lilerden 'rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± ayaktayÄ±z' eylemi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi görüÅŸmelerinin ikinci turu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin protestosuna da sahne oldu.

DoÄŸan Haber AjansÄ± (DHA), CHP milletvekillerinin 'rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± ayaktayÄ±z' çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak, Meclis'te bir dakika ayakta durma eylemi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

DHA'nÄ±n haberinde, CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel'in "81 ilin meydanlarÄ±nda, sokaklarÄ±nda milletimiz, bizlerle birlikte rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± ayaktadÄ±r" dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°kinci tur belirleyici

Parlamenter sistemden baÅŸkanlÄ±k sistemine geçiÅŸi öngören ancak içeriÄŸinde "BaÅŸkan" yerine "CumhurbaÅŸkanÄ±" ifadesi kullanÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde ilk tur görüÅŸmeleri geçtiÄŸimiz Pazar günü sona ermiÅŸti. Teklifin 18 maddesi de birinci tur oylamalarÄ± sonucunda kabul edilmiÅŸti.

Ancak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin TBMM'de kabul edilmesi için asÄ±l belirleyici olan, ikinci tur oylamalarÄ±.

Ä°lk turda maddeler 330 oyun altÄ±nda bir kabulle geçmiÅŸ olsa bile, ikinci tur oylamada bu sayÄ±nÄ±n üstüne çÄ±kÄ±lmasÄ± maddenin kabul edileceÄŸi anlamÄ±na geliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri görüÅŸmeye açÄ±lmÄ±yor. Sadece maddeler üzerinde verilen deÄŸiÅŸiklik önergeleri tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Birinci turda üzerinde deÄŸiÅŸiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda, ikinci turda önerge verilemiyor.

Meclis üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te üç çoÄŸunluÄŸu gerekiyor

Ä°kinci turda da teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸunun, yani en az 330 milletvekilinin "Evet" oyu vermesi ÅŸartÄ± aranÄ±yor. Bu oylamalar gizli yapÄ±lacak.

Ä°kinci turda, 330'un altÄ±nda oy alan madde tekliften düÅŸecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde teklif, CumhurbaÅŸkanÄ±nca da onaylanÄ±p Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±kdan 60 gün sonraki ilk pazar günü referanduma sunulacak.

Teklifin referandumda kabul edilmiÅŸ sayÄ±lmasÄ± için, kullanÄ±lan geçerli oylarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan bir fazlasÄ±nÄ±n "Evet" olmasÄ± gerekiyor.

Reddedilirse bir yÄ±l içinde Meclis'e getirilemiyor

TBMM tarafÄ±ndan reddedilen kanun tasarÄ± veya teklifler, redddilmesinin üzerinden 1 yÄ±l geçmedikçe aynÄ± yasama dönemi içinde tekrar TBMM'ye getirilemiyor.

CumhurbaÅŸkanÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ±, bir daha görüÅŸülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ±n bu kanunlarÄ± 15 gün içerisinde incelemesi gerekiyor.