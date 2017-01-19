Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden suikast riskine karÅŸÄ± flaÅŸ hamle

15 Temmuz darbe giriÅŸiminden hemen sonra gÃ¼ndeme gelen siyasi suikast riski iÃ§in Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bir adÄ±m daha attÄ±

Al Jazeera, bazÄ± iktidar ve muhalefet milletvekillerinden, seçim bölgelerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda görev yapmak üzere koruma tahsis edileceÄŸini öÄŸrendi.

Al Jazeera'ya bilgi veren AK Partili bir milletvekili, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis'ten geçmesi halinde tüm milletvekilleri sahaya çÄ±kacak. Sahaya çÄ±kmadan önce alÄ±nan bir önlem" dedi.

Daha önce de bazen seçim bölgesine gittiÄŸinde, ÅŸehit cenazesi ya da gerilimli baÅŸka olaylar sÄ±rasÄ±nda il emniyet müdürlüklerinin resen koruma tahsis ettiÄŸini anlatan milletvekili, " Bazen bir emniyet mensubu gelir, bugün ben sizden sorumluyum, etrafÄ±nÄ±zda olacaÄŸÄ±m derdi. Ama bu biraz daha farklÄ±. AnladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla sahada olunduÄŸu sürece devam edecek" dedi.

CHP'li bir milletvekili de genelgeden haberdar olduÄŸunu belirterek "BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z aranmÄ±ÅŸ. Adresleri ve diÄŸer bilgileri alÄ±nmÄ±ÅŸ. Emniyet, ÅŸahsi koruma verileceÄŸi, bölgelerine geldiklerinde yapacaklarÄ± çalÄ±ÅŸmalar ve katÄ±lacaklarÄ± programlar hakkÄ±nda bilgi verilmesi istenmiÅŸ" dedi.

BaÅŸbakan liderleri aramÄ±ÅŸtÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bir süre önce CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu suikast ihbarÄ± konusunda uyardÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na bir zÄ±rhlÄ± araç tahsis edildi.

Darbe giriÅŸiminden sonra KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bazÄ± korumalarÄ± FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, koruma sayÄ±sÄ± da artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye de BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan zÄ±rhlÄ± araç tahsis edilmesi teklif edilmiÅŸ ancak Bahçeli kabul etmemiÅŸti.