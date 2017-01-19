Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/01/2017 18:09

BahÃ§eli'den BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "MHP'li bakan" sÃ¶zlerine jet yanÄ±t


MHP lideri BahÃ§eli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k cevap verdi: "Zannederim, karanlÄ±kta gÃ¶z kÄ±rpmÄ±ÅŸlar, bizim haberimiz yok"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Fox Tv'ye yaptÄ±ÄŸÄ± 'Yeni sistemde MHP'li bir bakan da kabinede olabilir' açÄ±klamasÄ±na MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'den cevap geldi. Bahçeli, kendilerine bu konuda bir mesaj gelmediÄŸini belirterek "Zannederim, karanlÄ±kta göz kÄ±rpmÄ±ÅŸlar, bizim haberimiz yok" dedi.

"ONLAR ZATEN AK PARTÄ°'DE"

Bahçeli ayrÄ±ca "KasÄ±tlarÄ± AK Parti içindeki MHP kökenlilerse, onlar zaten AK Parti'de" ifadelerini kullandÄ±. Anayasa teklifi görüÅŸmeleri ile ilgili olarak ise Bahçeli "Birinci turdaki genel eÄŸilim ikinci turda da aynÄ±sÄ± ile devam etmektedir. Bunun yorumu ÅŸudur: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi millet huzuruna çÄ±kabilecek bir yola girmiÅŸtir. Referandum bu gidiÅŸatla kaçÄ±nÄ±lmaz olacaktÄ±r." dedi.

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