CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gaziyi oyalayan kaymakama sert Ã§Ä±ktÄ±

Muhtarlar buluÅŸmasÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gazinin evraklarÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸmayan kaymakama seslendi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, muhtarlar buluÅŸmasÄ±nda gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nda, gaziyi oyalayan kaymakama sert sözlerle yüklenerek "Ey kaymakam sen kendini ne sanÄ±yorsun? Sen orada kendini kalÄ±cÄ± mÄ± sanÄ±yorsun? Sen o makamda varsan o gazi sebebiyle varsÄ±n, haddini bileceksin. Haddini bilmediÄŸin zaman da haddini sana bildirirler. Ä°çiÅŸleri BakanÄ±ma da söyledim, gereÄŸi yapÄ±lacak." dedi.

Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:"Anayasa deÄŸiÅŸikli vesilesi ile yönetim ÅŸeklinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu dönemde buluÅŸmamÄ±zÄ±n anlamlÄ± doluÄŸunu düÅŸünüyorum. Åžimdiye kadar pek çok yöntem denenmiÅŸ ama arayÄ±ÅŸ bitmemiÅŸtir. Bu dönemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z darbe ve vesayet baskÄ±larÄ±nÄ± unutmamak lazÄ±m.Meclis'teki süreç tamamlandÄ±ktan sonra konu milletin huzuruna gelecek ve herkes izahÄ±nÄ± itirazÄ±nÄ± milletimize yapacaktÄ±r.

"GÖNLÜNÜ MÄ°LLETTEN AYIRAN KÖK TUTAMAZ"

Gücünü halktan alan bir CumhurbaÅŸkanÄ± olarak kritik dönemlerde milletimden aldÄ±ÄŸÄ±m mesajlara büyük önem veriyorum. il ziyaretlerinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla doÄŸrudan doÄŸruya iletiÅŸim kurmaya gayret ediyorum. özellikle son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m hadiseler bana ÅŸunu öÄŸretti, gönlünü milletten ayrÄ±lan kimsenin bu topraklarda kök salma ÅŸansÄ± yoktur.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERÄ°NÄ°N SALDIRDIÄžI TEK ÜLKE TÜRKÄ°YE"

AynÄ± anda hem terör hem de ekonomi cephesinde savaÅŸÄ±yoruz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ±n hiç biri bize mahsus olmamakla beraber bizi diÄŸer ülkelerden ayÄ±rÄ±yor. Mesela tüm terör örgütlerinin hedef aldÄ±ÄŸÄ± tek ülke Türkiye. Küresel ekonomik kriz herkesi etkilerken Türkiye mali disiplininden taviz vermemiÅŸ, büyümesini belli bir çÄ±tanÄ±n altÄ±na düÅŸürmemiÅŸtir.

BÄ°Z BULUNDUÄžUMUZ YERE 2 AYDA GELMEDÄ°K

BakÄ±n size bir hikaye anlatayÄ±m, ulu çÄ±narÄ±n yanÄ±nda bir kabak filiz vermiÅŸ. YaÄŸmur ve güneÅŸle hÄ±zla büyüyen kabak, neredeyse çÄ±narÄ±n boyuna ulaÅŸmÄ±ÅŸ. Böbürlenen kabak çÄ±nara 'Sen ne kadar sürede bu hale geldin' diye sormuÅŸ. ÇÄ±nar '90 yÄ±lda' derken, kabak 'Ben 2 ayda senin boyuna geldim' demiÅŸ. YapraklarÄ± dökülen kabak, duruma ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ. ÇÄ±nar, 'Benim 90 yÄ±lda geldiÄŸim yere sen 2 ayda geldiÄŸin için ölüyorsun' diye cevap vermiÅŸ. Biz bulunduÄŸumuz yere 2 ayda gelmedik; 2 bin yÄ±llÄ±k devlet geleneÄŸimiz, bin 400 yÄ±llÄ±k medeniyetimiz, coÄŸrafyamÄ±zda 1000 yÄ±llÄ±k varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r. Biz göçebe devleti deÄŸiliz. Kökü mazide olan ati bir devletiz.

"EY KAYMAKAM SEN KENDÄ°NÄ° NE SANIYORSUN"

Zaman zaman bazÄ± ÅŸikayetler alÄ±yoruz. Bir gazimizi aradÄ±m. Ve gazimiz evraklarÄ±nÄ± gönderiyor fakat evraklar iÅŸleme konmuyor veya aÄŸÄ±rdan alÄ±nÄ±yor. Ä°lgili yerlere de durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum, ey kaymakam sen kendini ne sanÄ±yorsun, sen orada kalÄ±cÄ± mÄ±sÄ±n? O gazi kendini niçin feda etti, bu vatan için feda etti. Köprünün üstüne bu vatan, bu millet için yürüdü. Sen o makamda varsan o gazi için varsÄ±n, haddini bileceksin. Haddini bilmediÄŸin zaman da haddini sana bildirirler. Nitekim, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±ma da söyledim, gereÄŸi yapÄ±lacaktÄ±r. Çünkü bizim ÅŸehitlerimize olan borcumuz farklÄ±dÄ±r. Bizler bunun gereÄŸini aksatmadan yerine getirmek zorundayÄ±z.

"ÖZGÜRLÜK MARMARAY'DAN GEÇER"

Ne inanç ne fikir özgürlüÄŸüne bu ülkede yasak gelmiÅŸtir, bundan sonra da gelmeyecektir. Özgürlük Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçer, Marmaray'dan geçer ÅŸimdi yapÄ±lÄ±yor Çanakkale Köprüsü'nden geçer

"NE MAÄžDURU YA!"

Türkiye yÄ±kÄ±lÄ±rsa sadece bir ülke yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olmaz, bir tarih, bir medeniyet, bir inanç ve kültür kalesi yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olur. Bu ÅŸuurla hep birlikte daha çok çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Sadece bölücü terör örgütüne karÅŸÄ± mücadelede 971 asker, polis ve korucumuzu 330 sivil vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit verdik. Buna karÅŸÄ±lÄ±k 10 bine yakÄ±n terörist etkisiz hale getirildi. 12 bin terörist ve ona yardÄ±m edenler tutuklandÄ±. 15 Temmuz'da 248 ÅŸehit, 2 bin 193 gazimiz var. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kiÅŸi tutuklandÄ±. 95 kiÅŸi kamudan ihraç edildi. BazÄ±larÄ± "Bu insanlar maÄŸdur edilmiyor mu?" Ne maÄŸduru? DoÄŸu-BatÄ± Almanya birleÅŸmesinden sonra 600 bin kiÅŸi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Siz ne zannediyorsunuz? Bir devlete ihanet olacak, ihanet edenler devletin içerisinde olacak, siz yeniden inÅŸa, ihya hareketi yapacaksÄ±nÄ±z hala bu mikroplar, virüsler hainler orada duracak, böyle ÅŸey olmaz.

AB'YE REST: NE RAPORU HAZIRLARSANIZ HAZIRLAYIN

DEAÅž'Ä±n çeÅŸitli ÅŸehirlerde gerçekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larda yüzlerce vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Gaziantep'te çoÄŸunluÄŸu çocuk 56 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ±ndaki saldÄ±rÄ±da 38 kiÅŸiyi kaybettik. Bir de bunun ekonomi boyutu var. Döviz kuru üzerinden ekonomimize darbe vuruyorlar. YatÄ±rÄ±mlarÄ± engellemek için her fÄ±rsat kullanÄ±lÄ±yor. AB baÅŸta olmak üzere pekçok uluslararasÄ± kuruluÅŸ ülkemize haksÄ±z ithamlar yöneltiyor. Müttefik dediÄŸimiz, stratejik ortak dediÄŸimizlerin yalanlarÄ±nÄ±, ikiyüzlülüklerini saymÄ±yorum bile. Ama buradan tekrar söylüyorum; ne raporu hazÄ±rlarsanÄ±z hazÄ±rlayÄ±n. Bizim raporumuzun sahipleri buradadÄ±r. John'un, Hans'Ä±n raporu bizi baÄŸlamaz. Bizi Ahmet'in, Mehmet'in, AyÅŸe'nin raporu baÄŸlar.

TÜRKÄ°YE HÜCUM POZÄ°SYONUNA GEÇTÄ°

Bu ülkeyi etnik köken, mezhep, meÅŸrep, terör örgütleri, ekonomi üzerinden yÄ±kamadÄ±lar, artÄ±k atacak kurÅŸunlarÄ± kalmadÄ±. Bundan sonra sÄ±ra bizde. Bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye savunma pozisyonunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiÅŸtir. Kimsenin bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hÄ±rpalamasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz. Türkiye'nin yanÄ±nda olmayan karÅŸÄ±sÄ±ndadÄ±r prensibiyle mücadele alanÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸleteceÄŸiz. Hiç kimse merak etmesin, Türkiye bunu baÅŸarabilecek güce, azme, kararlÄ±lÄ±ÄŸa sahiptir."